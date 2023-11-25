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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Ланс
Клермон - Ланс: обзор матча 25 ноября 2023
Клермон
25.11.2023, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 3
Завершен
Ланс
11'
Э. Ваи
50'
А. Томассон
82'
У. Саид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Ланс
Замена
М. Зеффан
️️️️
Ш. Умар Конате
86'
85'
Замена
А. Диуф
️️️️
Н. Эль-Айнауи
82'
ГОЛ! 0:3!
У. Саид
Пас отдал
Ф. Сотока
76'
Замена
У. Саид
️️️️
М. Гилявоги
70'
Желтая карточка
А. Хусанов
Желтая карточка
М. Гоналон
68'
67'
Замена
Ф. Сотока
️️️️
А. Томассон
Замена
Б. Бутобба
️️️️
Х. Кейта
66'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
Г. Кюи
66'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Й. Маньин
66'
66'
Замена
Н. Менди
️️️️
С. Абдул Самед
50'
ГОЛ! 0:2!
А. Томассон
46'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
А. Фульини
Замена
Ф. Ожье
️️️️
Э. Рашани
46'
Красная карточка
А. Сейду
45'
+2
45'
+2
Вторая желтая
Э. Ваи
45'
+1
Желтая карточка
Э. Ваи
Желтая карточка
Г. Кюи
33'
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ваи
Пас отдал
Р. Агилар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
(К)
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
24
Stan Berkani
ЦП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Давид Кошта
АП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Мори
3
Пельмар
5
Кофрие
25
Конате
30
Боржес
6
Маньин
36
Сейду
8
Кейта
19
Рашани
70
Чам
99
Кюи
4-1-2-2-1
30
Самба
2
Агилар
45
Хусанов
2
Медина
24
Гради
99
Самед
10
Фульини
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
95
Франковски
11
Ваи
19
Рашани
21
Ожье
21
Ожье
19
Рашани
25
Конате
2
Зеффан
2
Зеффан
25
Конате
6
Маньин
25
Гоналон
25
Гоналон
6
Маньин
8
Кейта
98
Бутобба
98
Бутобба
8
Кейта
99
Кюи
11
Николсон
11
Николсон
99
Кюи
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
99
Самед
6
Менди
6
Менди
99
Самед
Гилявоги
22
Саид
22
Саид
Гилявоги
28
Томассон
7
Сотока
7
Сотока
28
Томассон
10
Фульини
9
Гилявоги
9
Гилявоги
10
Фульини
Остались в запасе
Клермон
Ланс
16
Массамба Н'Диайе
ВР
26
Джим Аллевина
ЛП
24
Stan Berkani
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
26
Джим Аллевина
ЛП
24
Stan Berkani
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Ланс
2
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
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