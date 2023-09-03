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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Клермон
Тулуза - Клермон: обзор матча 03 сентября 2023
Тулуза
03.09.2023, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 4 тур
2 : 2
Завершен
Клермон
8'
З. Абухляль
14'
Ф. Магри
34'
Г. Кюи (П)
90+6'
Ф. Ожье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тулуза - Клермон
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Ф. Ожье
Желтая карточка
Т. Даллинга
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Мори
Замена
А. Доннум
️️️️
З. Абухляль
84'
76'
Замена
К. Андрич
️️️️
Г. Кюи
75'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Б. Бутобба
75'
Замена
Й. Маньин
️️️️
М. Гоналон
Замена
Д. Генро
️️️️
Ф. Магри
74'
73'
Желтая карточка
А. Сейду
64'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
М. Зеффан
Замена
Н. Шмидт
️️️️
К. Кассерес
59'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
С. Гелаберт
59'
37'
Желтая карточка
Б. Бутобба
34'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Кюи
ГОЛ! 2:0!
Ф. Магри
Пас отдал
С. Гелаберт
14'
ГОЛ! 1:0!
З. Абухляль
Пас отдал
Г. Суасо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
70
Мухаммед Чам
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Денис Генро
АП
15
Арон Доннум
ПВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
91
Жереми Бела
ЛВ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
6
Йоан Маньин
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Ресте
24
Диарра
2
Кошта
2
Николайсен
17
Суасо
3
Деслер
23
Кассерес
4
Сьерро
10
Гелаберт
7
Абухляль
9
Магри
3-4-2-1
1
Мори
2
Зеффан
21
Ожье
3
Пельмар
36
Сейду
25
Гоналон
25
Гастьен
30
Боржес
98
Бутобба
70
Чам
99
Кюи
23
Кассерес
31
Шмидт
31
Шмидт
23
Кассерес
9
Магри
10
Генро
10
Генро
9
Магри
7
Абухляль
15
Доннум
15
Доннум
7
Абухляль
10
Гелаберт
27
Даллинга
27
Даллинга
10
Гелаберт
2
Зеффан
26
Аллевина
26
Аллевина
2
Зеффан
25
Гоналон
6
Маньин
6
Маньин
25
Гоналон
98
Бутобба
19
Рашани
19
Рашани
98
Бутобба
99
Кюи
17
Андрич
17
Андрич
99
Кюи
Остались в запасе
Тулуза
Клермон
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
4
Кевин Кебен
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
14
Янис Беграуи
ЦФ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
92
Айман Маурер
АП
91
Жереми Бела
ЛВ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Тулуза - Клермон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
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