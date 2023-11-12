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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лорьян
Клермон - Лорьян: обзор матча 12 ноября 2023
Клермон
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
69'
Ш. Николсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лорьян
Замена
А. Маурер
️️️️
Д. Аллевина
90'
+2
88'
Замена
Г. Калюлю
️️️️
Ф. Менди
Желтая карточка
А. Сейду
85'
Замена
Г. Кюи
️️️️
Ш. Николсон
81'
Замена
Б. Бутобба
️️️️
М. Чам
81'
73'
Замена
С. Дукуре
️️️️
Ж. Понко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Николсон
69'
57'
Желтая карточка
Ф. Менди
51'
Желтая карточка
И. Туре
Желтая карточка
М. Чам
47'
Желтая карточка
Ш. Умар Конате
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
1
Диав Мори
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
25
Шейк Умар Конате
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
6
Йоан Маньин
(К)
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
70
Мухаммед Чам
АП
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Жюльен Понко
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
Клермон
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
91
Жереми Бела
ЛВ
24
Stan Berkani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
98
Билал Бутобба
ПВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
99
Грейон Кюи
ЦФ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Сирин Дукуре
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Мори
3
Пельмар
5
Кофрие
25
Конате
30
Боржес
6
Маньин
36
Сейду
26
Аллевина
8
Кейта
70
Чам
11
Николсон
4-1-1-3-1
38
Мвого
27
Менди
3
Тальби
55
Туре
13
Йонгва
19
Абержель
17
Макенго
21
Февр
21
Понко
22
Крупи
22
Мвука
26
Аллевина
92
Маурер
92
Маурер
26
Аллевина
70
Чам
98
Бутобба
98
Бутобба
70
Чам
11
Николсон
99
Кюи
99
Кюи
11
Николсон
27
Менди
24
Калюлю
24
Калюлю
27
Менди
21
Понко
22
Дукуре
22
Дукуре
21
Понко
Остались в запасе
Клермон
Лорьян
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
24
Stan Berkani
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
Остались в запасе
16
Массамба Н'Диайе
ВР
21
Флоран Ожье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
24
Stan Berkani
ЦП
91
Жереми Бела
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
8
Инносент Бонке
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
7
Пабло Пажи
ЦФ
8
Bassirou N'Diaye
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Статистика матча Клермон - Лорьян
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Ромен Лиссорж
Стадион:
Stade Gabriel Montpied, Clermont-Ferrand
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