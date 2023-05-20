Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Зие Уаттара - статистика

Радомяк
9 января 2000 (26), Абиджан
#24 | Защитник
178 см
Кот-д'Ивуар
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Портимоненси
19
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Санта-Клара
1 : 0
20.05.2023
Портимоненси
72' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Портимоненси
1 : 5
13.05.2023
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
4 : 1
29.04.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Портимоненси
1 : 0
23.04.2023
Жил Висенте
66' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Портимоненси
0 : 1
04.03.2023
Спортинг
1' - 83'
39'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фамаликан
1 : 0
24.02.2023
Портимоненси
46' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
11.02.2023
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Портимоненси
1 : 0
06.02.2023
Пасуш де Феррейра
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Боавишта
4 : 2
29.01.2023
Портимоненси
1' - 60'
Португалия. Примейра, 17 тур
Арука
4 : 0
20.01.2023
Портимоненси
46' - 90'
49'
Португалия. Примейра, 16 тур
Портимоненси
0 : 0
13.01.2023
Санта-Клара
1' - 88'
Португалия. Примейра, 15 тур
Бенфика
1 : 0
06.01.2023
Портимоненси
1' - 88'
25'
Португалия. Примейра, 14 тур
Портимоненси
1 : 2
28.12.2022
Каза Пиа
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Портимоненси
1 : 2
13.11.2022
Брага
1' - 90'
41'
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
1 : 2
04.11.2022
Портимоненси
1' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
1 : 1
30.10.2022
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
1 : 0
24.10.2022
Портимоненси
1' - 90'
37'
Португалия. Примейра, 9 тур
Портимоненси
0 : 2
08.10.2022
Порту
1' - 71'
Португалия. Примейра, 8 тур
Визела
1 : 0
01.10.2022
Портимоненси
81' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Портимоненси
1 : 0
16.09.2022
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Спортинг
4 : 0
10.09.2022
Портимоненси
1' - 70'
Португалия. Примейра, 5 тур
Портимоненси
1 : 0
04.09.2022
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Маритиму
0 : 1
27.08.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 3 тур
Портимоненси
2 : 1
21.08.2022
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 3
15.08.2022
Портимоненси
76' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Портимоненси
0 : 1
07.08.2022
Боавишта
90' - 90'
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
4
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+