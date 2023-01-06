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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Бенфика - Портимоненси
Бенфика - Портимоненси: обзор матча 06 января 2023
Бенфика
06.01.2023, пятница, 22:00
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Портимоненси
9'
Ж. Мариу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бенфика - Портимоненси
88'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
М. Диаби
88'
Замена
Э. Жоку
️️️️
Клисман
88'
Замена
R. Matos
️️️️
З. Уаттара
Замена
Э. Араужо
️️️️
Шикинью
87'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Ж. Мариу
82'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
77'
Замена
Ж. Невеш
️️️️
Ю. Дракслер
77'
63'
Замена
Г. Кошта
️️️️
A. Sapara
25'
Желтая карточка
З. Уаттара
Пенальти не реализован!
Ф. Эушнес
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Мариу
9'
7'
Желтая карточка
К. Накамура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Флорентину
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
20
Паулу Эштрела
ЦП
99
Яго Кариелло
ЦФ
77
Adewale Sapara
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
87
Жоау Невеш
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
9
Энрике Араужо
ЦФ
Портимоненси
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
2
Пастор
ЦЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
28
Энрике Жоку
ОП
8
Бруниньо
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Влаходимос
22
Гримальдо
14
Силва
30
Отаменди
6
Бах
12
Флорентину
14
Эушнес
23
Мариу
7
Дракслер
22
Шикинью
9
Рамуш
3-3-2-2
23
Накамура
44
Педрао
44
Релваш
24
Сек
24
Уаттара
44
Диаби
18
Муфи
20
Клисман
20
Эштрела
77
99
Кариелло
7
Дракслер
87
Невеш
87
Невеш
7
Дракслер
23
Мариу
7
Нерес
7
Нерес
23
Мариу
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
22
Шикинью
9
Араужо
9
Араужо
22
Шикинью
77
5
Кошта
5
Кошта
77
20
Клисман
28
Жоку
28
Жоку
20
Клисман
24
Уаттара
17
17
24
Уаттара
44
Диаби
70
Гомеш
70
Гомеш
44
Диаби
Остались в запасе
Бенфика
Портимоненси
23
Элтон Лейте
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
Главный тренер
Рогер Шмидт
2
Пастор
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
Остались в запасе
2
Пастор
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
30
Yong-hak Kim
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Бенфика - Портимоненси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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