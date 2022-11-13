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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Брага
Портимоненси - Брага: обзор матча 13 ноября 2022
Портимоненси
13.11.2022, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
1 : 2
Завершен
Брага
41'
З. Уаттара
65'
Ю. Медейрос (П)
83'
Витинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Брага
Пенальти не реализован!
П. Эштрела
90'
+12
90'
+10
Вторая желтая
В. Тормена
90'
+10
Желтая карточка
В. Тормена
90'
+9
Вторая желтая
П. Оливейра
Желтая карточка
К. Накамура
87'
87'
Желтая карточка
А. Джало
83'
ГОЛ! 1:2!
Витинья
Пас отдал
А. Мусрати
Замена
Р. Гомеш
️️️️
А. Оливейра
81'
Замена
R. Matos
️️️️
Б. Рочес
81'
76'
Желтая карточка
П. Оливейра
74'
Замена
С. Ниакате
️️️️
К. Борха
Замена
Г. Кошта
️️️️
М. Сек
68'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ю. Медейрос
Замена
Э. Жоку
️️️️
Я. Кариелло
62'
Замена
Б. Рочес
️️️️
L.
62'
61'
Замена
Витинья
️️️️
А. Руис
46'
Замена
У. Рачич
️️️️
А. Каштру
Желтая карточка
Я. Кариелло
44'
ГОЛ! 1:0!
З. Уаттара
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
99
Яго Кариелло
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
2
Пастор
ЦЗ
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
28
Энрике Жоку
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Клисман
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
4
Сику Ниакате
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Витинья
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Накамура
44
Педрао
44
Релваш
24
Сек
18
Муфи
44
Диаби
24
Уаттара
20
Эштрела
10
Оливейра
20
99
Кариелло
4-1-2-3
1
Матеус
70
Силва
3
Тормена
15
Оливейра
26
Борха
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
24
Банза
45
Медейрос
9
Руис
24
Сек
5
Кошта
5
Кошта
24
Сек
99
Кариелло
28
Жоку
28
Жоку
99
Кариелло
Рочес
17
17
Рочес
10
Оливейра
70
Гомеш
70
Гомеш
10
Оливейра
20
35
Рочес
35
Рочес
20
8
Каштру
10
Рачич
10
Рачич
8
Каштру
26
Борха
4
Ниакате
4
Ниакате
26
Борха
9
Руис
9
Витинья
9
Витинья
9
Руис
Остались в запасе
Портимоненси
Брага
1
Берке Эзер
ВР
2
Пастор
ЦЗ
20
Клисман
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
2
Пастор
ЦЗ
20
Клисман
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
12
Тиагу Са
ВР
2
Виктор Гомес
ПЗ
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
25
Альваро Джало
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Статистика матча Портимоненси - Брага
2
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Брага
Португалия. Примейра, 12 тур
Каза Пиа
- : -
30.11.2026
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
4 : 0
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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