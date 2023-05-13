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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Бенфика
Портимоненси - Бенфика: обзор матча 13 мая 2023
Портимоненси
13.05.2023, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 32 тур
1 : 5
Завершен
Бенфика
38'
Педрао
4'
А. Гримальдо
28'
Ф. Релваш (АГ)
45'
Г. Рамуш
87'
П. Муса
89'
П. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Бенфика
89'
ГОЛ! 1:5!
П. Муса
87'
ГОЛ! 1:4!
П. Муса
Пас отдал
Рафа
86'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Д. Нерес
86'
Замена
П. Муса
️️️️
Г. Рамуш
Замена
B. Rochez
️️️️
Маурисио
80'
Замена
R. Matos
️️️️
Я. Кариелло
80'
Желтая карточка
М. Сек
74'
Замена
С. Консейсау
️️️️
Педрао
67'
Замена
Л. Вентура
️️️️
Ф. Муфи
67'
Замена
П. Эштрела
️️️️
Карлиньос
67'
46'
Замена
Флорентину
️️️️
Шикинью
45'
ГОЛ! 1:3!
Г. Рамуш
Пас отдал
Д. Нерес
ГОЛ! 1:2!
Педрао
38'
Желтая карточка
Педрао
34'
32'
Желтая карточка
Шикинью
28'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ф. Релваш
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Гримальдо
Пас отдал
Ф. Эушнес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
43
Торнич
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
8
Маурисио
ОП
11
Йони Гонсалес
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Антониу Силва
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
22
Шикинью
АП
7
Давид Нерес
ПВ
27
Рафа
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
35
Сержиу Консейсау
ПЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
25
Лукас Вентура
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
35
Bryan Rochez
ЦФ
Бенфика
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
6
Александер Бах
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Флорентину
ОП
9
Петар Муса
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
3-3-1-1
23
Накамура
11
Карлиньос
24
Сек
44
Релваш
5
Парк
8
Маурисио
18
Муфи
11
Гонсалес
99
Кариелло
3-1-1-3-2
1
Влаходимос
14
Силва
5
Морато
22
Гримальдо
14
Эушнес
23
Мариу
7
Нерес
22
Шикинью
87
Невеш
9
Рамуш
27
Рафа
44
Педрао
35
Консейсау
35
Консейсау
44
Педрао
18
Муфи
25
Вентура
25
Вентура
18
Муфи
11
Карлиньос
20
Эштрела
20
Эштрела
11
Карлиньос
99
Кариелло
17
17
99
Кариелло
8
Маурисио
35
35
8
Маурисио
22
Шикинью
12
Флорентину
12
Флорентину
22
Шикинью
7
Нерес
11
Гедеш
11
Гедеш
7
Нерес
9
Рамуш
9
Муса
9
Муса
9
Рамуш
Остались в запасе
Портимоненси
Бенфика
1
Матеус Ногейра
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
70
Руй Гомеш
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
6
Александер Бах
ПЗ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
24
Зие Уаттара
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
70
Руй Гомеш
ЛВ
Остались в запасе
24
Самуэль Соареш
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
6
Александер Бах
ПЗ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Портимоненси - Бенфика
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Бенфика
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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