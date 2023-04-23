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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Жил Висенте
Портимоненси - Жил Висенте: обзор матча 23 апреля 2023
Портимоненси
23.04.2023, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 29 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
48'
Маурисио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Жил Висенте
Замена
Торнич
️️️️
Р. Гомеш
88'
Замена
Л. Вентура
️️️️
Маурисио
82'
80'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
В. Карвальо
69'
Замена
П. Тиба
️️️️
К. Фуджимото
Замена
З. Уаттара
️️️️
Я. Кариелло
66'
Замена
М. Диаби
️️️️
П. Эштрела
66'
57'
Желтая карточка
Карраша
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
Ф. Муфи
48'
Замена
М. Сек
️️️️
Ф. Релваш
46'
Желтая карточка
П. Эштрела
37'
37'
Замена
Х. Боселли
️️️️
Марлон
3'
Желтая карточка
В. Карвальо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
11
Карлиньос
ЦЗ
5
Джи-Су Парк
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
8
Маурисио
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
42
Эндрю
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
11
Марлон
ЛВ
6
Витор Карвальо
ОП
8
Георгий Абурджания
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
77
Мурило
ЦФ
9
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Портимоненси
1
Матеус Ногейра
ВР
43
Торнич
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
25
Лукас Вентура
ОП
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
35
Bryan Rochez
ЦФ
Жил Висенте
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
25
Педру Тиба
ЦП
20
Билел Ауашерия
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
3-3-1-2-1
23
Накамура
11
Карлиньос
5
Парк
44
Релваш
44
Педрао
8
Маурисио
18
Муфи
20
Эштрела
70
Гомеш
11
Гонсалес
99
Кариелло
4-1-1-2-2
42
Эндрю
27
Карраша
44
Араужо
26
Фернандеш
3
Марин
6
Карвальо
8
Абурджания
19
Фуджимото
11
Марлон
9
Наварро
77
Мурило
70
Гомеш
43
Торнич
43
Торнич
70
Гомеш
44
Релваш
24
Сек
24
Сек
44
Релваш
99
Кариелло
24
Уаттара
24
Уаттара
99
Кариелло
8
Маурисио
25
Вентура
25
Вентура
8
Маурисио
20
Эштрела
44
Диаби
44
Диаби
20
Эштрела
19
Фуджимото
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
6
Карвальо
20
Ауашерия
20
Ауашерия
6
Карвальо
11
Марлон
21
Боселли
21
Боселли
11
Марлон
Остались в запасе
Портимоненси
Жил Висенте
1
Матеус Ногейра
ВР
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
35
Bryan Rochez
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Главный тренер
Даниэль Соуза
Остались в запасе
1
Матеус Ногейра
ВР
20
Клисман
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
35
Bryan Rochez
ЦФ
Остались в запасе
99
Брайан Араухо
ВР
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
4
Не Лопеш
ЦЗ
55
Габриэл Перейра
ЦЗ
10
Кевин Вильодрес
ЛВ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Даниэль Соуза
Статистика матча Портимоненси - Жил Висенте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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