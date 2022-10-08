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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Порту
Портимоненси - Порту: обзор матча 08 октября 2022
Портимоненси
08.10.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 9 тур
0 : 2
Завершен
Порту
22'
Отавио
52'
Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портимоненси - Порту
Замена
A. Sapara
️️️️
М. Сек
90'
+6
89'
Замена
М. Груйич
️️️️
Отавио
89'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
80'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Р. Консейсау
80'
Замена
З. Сануси
️️️️
Венделл
Желтая карточка
Я. Кариелло
74'
Желтая карточка
Педрао
73'
Замена
R. Matos
️️️️
З. Уаттара
71'
Замена
Клисман
️️️️
Р. Гомеш
64'
Замена
Г. Кошта
️️️️
Эвертон
64'
62'
Замена
Галено
️️️️
Эванилсон
52'
ГОЛ! 0:2!
Пепе
22'
ГОЛ! 0:1!
Отавио
Пас отдал
Эванилсон
14'
Желтая карточка
М. Тареми
Желтая карточка
Р. Гомеш
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
44
Филипе Релваш
ЦЗ
44
Педрао
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
20
Паулу Эштрела
ЦП
7
Эвертон
ЦП
70
Руй Гомеш
ЦФ
23
Косуке Накамура
ЦФ
18
Фахд Муфи
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
99
Яго Кариелло
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
27
Родригу Консейсау
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
46
Стефен Эустакиу
ОП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
8
Бруниньо
ЦП
20
Клисман
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
77
Adewale Sapara
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
27
Габриэль Верон
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
4-2-5
44
Релваш
44
Педрао
24
Сек
24
Уаттара
20
Эштрела
7
Эвертон
23
Накамура
99
Кариелло
20
18
Муфи
70
Гомеш
4-2-2-2
99
Кошта
27
Консейсау
15
Кардосо
6
Карму
18
Венделл
8
Урибе
46
Эустакиу
25
Отавио
11
Пепе
9
Тареми
9
Эванилсон
7
Эвертон
5
Кошта
5
Кошта
7
Эвертон
24
Уаттара
17
17
24
Уаттара
70
Гомеш
20
Клисман
20
Клисман
70
Гомеш
24
Сек
77
77
24
Сек
18
Венделл
12
Сануси
12
Сануси
18
Венделл
25
Отавио
8
Груйич
8
Груйич
25
Отавио
27
Консейсау
28
Кошта
28
Кошта
27
Консейсау
9
Эванилсон
13
Галено
13
Галено
9
Эванилсон
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
Остались в запасе
Портимоненси
Порту
1
Берке Эзер
ВР
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
14
Клаудио Рамос
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
78
Vinícius Szeuczuk
ЦЗ
8
Бруниньо
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
28
Энрике Жоку
ЦП
Остались в запасе
14
Клаудио Рамос
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
27
Габриэль Верон
ПВ
3
Дэнни Намасо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Портимоненси - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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