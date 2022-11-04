Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Портимоненси
Жил Висенте - Портимоненси: обзор матча 04 ноября 2022
Жил Висенте
04.11.2022, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 12 тур
1 : 2
Завершен
Портимоненси
27'
Ф. Наварро
12'
М. Диаби
78'
R. Matos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жил Висенте - Портимоненси
Желтая карточка
Г. Абурджания
89'
86'
Замена
Э. Жоку
️️️️
П. Эштрела
Замена
А. Алипур
️️️️
В. Карвальо
86'
86'
Замена
Эвертон
️️️️
L.
Замена
Г. Абурджания
️️️️
К. Фуджимото
85'
78'
ГОЛ! 1:2!
R. Matos
Пас отдал
Р. Гомеш
Замена
К. Вильодрес
️️️️
Б. Ауашерия
75'
74'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
А. Оливейра
70'
Замена
R. Matos
️️️️
Я. Кариелло
Замена
М. Буэно
️️️️
П. Тиба
70'
Желтая карточка
П. Тиба
60'
47'
Желтая карточка
L.
ГОЛ! 1:1!
Ф. Наварро
Пас отдал
Б. Ауашерия
27'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Диаби
Пас отдал
П. Эштрела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Станислав Крицюк
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
27
Карраша
ПЗ
6
Витор Карвальо
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
25
Педру Тиба
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
9
Фран Наварро
ЦФ
77
Мурило
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
44
Педрао
ЦЗ
44
Филипе Релваш
ЦЗ
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
44
Мохамед Диаби
ОП
20
Паулу Эштрела
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
99
Яго Кариелло
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
10
Кевин Вильодрес
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
99
Брайан Араухо
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦФ
Портимоненси
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
2
Пастор
ЦЗ
70
Руй Гомеш
ЛВ
28
Энрике Жоку
ОП
17
Ricardo Matos
ЦП
20
Клисман
ЦП
7
Эвертон
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
4-1-2-1-2
33
Крицюк
3
Марин
3
Кунья
26
Фернандеш
27
Карраша
6
Карвальо
20
Ауашерия
25
Педру Тиба
19
Фуджимото
77
Мурило
9
Наварро
3-3-1-1-2
23
Накамура
44
Педрао
44
Релваш
24
Сек
18
Муфи
44
Диаби
24
Уаттара
20
Эштрела
10
Оливейра
20
99
Кариелло
19
Фуджимото
8
Абурджания
8
Абурджания
19
Фуджимото
20
Ауашерия
10
Вильодрес
10
Вильодрес
20
Ауашерия
6
Карвальо
9
Алипур
9
Алипур
6
Карвальо
25
Педру Тиба
8
Буэно
8
Буэно
25
Педру Тиба
20
Эштрела
28
Жоку
28
Жоку
20
Эштрела
99
Кариелло
17
17
99
Кариелло
20
7
Эвертон
7
Эвертон
20
10
Оливейра
70
Гомеш
70
Гомеш
10
Оливейра
Остались в запасе
Жил Висенте
Портимоненси
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
2
Пастор
ЦЗ
20
Клисман
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
55
Энрике Гомеш
ЛЗ
17
Данилу Вейга
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
17
Mizuki Arai
ЦП
99
Брайан Араухо
ЦФ
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
5
Гонсалу Кошта
ЦЗ
2
Пастор
ЦЗ
20
Клисман
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Жил Висенте - Портимоненси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
Новости команд
Все
Жил Висенте
Портимоненси
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Жил Висенте» – «Каза Пиа»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
23 августа
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
Клуб РПЛ занимает 2-е место в топ-10 чемпионатов в Европе по пропущенным голам
2025.12.02 12:15
9
Прогноз на точный счет матча «Риу Аве» – «Жил Висенте»: Примейра, 16 мая 2025
2025.05.15 10:47
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+