Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lucas Belezi - статистика

Завершил карьеру
#45 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
9
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
08.12.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
06.12.2024
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
02.12.2024
Флуминенсе
1' - 90'
2'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 1
24.11.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.11.2024
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сан-Паулу
2 : 1
10.11.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
03.11.2024
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
27.10.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 87'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
5 : 2
18.10.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 80'
54'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
05.10.2024
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Васко да Гама
2 : 1
27.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
19.08.2024
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
04.08.2024
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
1 : 2
29.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Брагантино
1 : 0
22.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
11.07.2024
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
08.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
04.07.2024
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
23.06.2024
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Форталеза
1 : 0
03.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Главные новости
Стала известна реакция Винисиуса на потерю места в основе «Реала»
01:01
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
00:56
ФотоМаксименко – третий вратарь в истории РПЛ, получивший две красные за сезон
Вчера, 23:51
2
Генич назвал трех кандидатов на пост главного тренера «Локомотива»
Вчера, 23:36
3
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
Вчера, 23:25
3
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:21
3
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 22:41
4
Семак отреагировал на решение Карпина не вызывать Соболева в сборную
Вчера, 22:19
5
Реакция Мостового на очередное удаление Максименко
Вчера, 21:53
5
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Астон Виллой» (4:4), уступая в два мяча до 92-й минуты
Вчера, 21:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+