Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Графите - статистика

Завершил карьеру
2 апреля 1979 (47)
#23 | Нападающий
189 см | 85 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вольфсбург
27
9
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
1 : 3
14.05.2011
Вольфсбург
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
0 : 1
29.04.2011
Вольфсбург
1' - 90'
60'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вольфсбург
4 : 1
24.04.2011
Кельн
1' - 79'
59'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вольфсбург
2 : 2
16.04.2011
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
1 : 0
09.04.2011
Вольфсбург
1' - 90'
48'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
1 : 1
03.04.2011
Айнтрахт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1 : 1
20.03.2011
Вольфсбург
1' - 90'
38'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вольфсбург
1 : 2
12.03.2011
Нюрнберг
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Байер
3 : 0
05.03.2011
Вольфсбург
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
0 : 1
12.02.2011
Гамбург
1' - 69'
61'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 0
05.02.2011
Вольфсбург
1' - 73'
70'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вольфсбург
0 : 3
29.01.2011
Боруссия Д
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
0 : 1
22.01.2011
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
1 : 1
15.01.2011
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вольфсбург
2 : 2
18.12.2010
Хоффенхайм
46' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Кельн
1 : 1
28.11.2010
Вольфсбург
1' - 43'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2 : 2
13.11.2010
Шальке-04
1' - 84'
10'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
3 : 1
06.11.2010
Вольфсбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
30.10.2010
Штутгарт
1' - 66'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
2 : 1
23.10.2010
Вольфсбург
1' - 90'
30'
26'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
2 : 3
16.10.2010
Байер
1' - 90'
70'
11'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия М
1 : 1
02.10.2010
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вольфсбург
2 : 1
26.09.2010
Фрайбург
1' - 90'
25, 64'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гамбург
1 : 3
22.09.2010
Вольфсбург
1' - 90'
71, 78'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
2 : 0
18.09.2010
Ганновер-96
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия Д
2 : 0
11.09.2010
Вольфсбург
77' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
3 : 4
28.08.2010
Майнц
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Бавария
2 : 1
20.08.2010
Вольфсбург
88' - 90'
Главные новости
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
ВидеоШнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
2
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
1
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
9
ФотоМесси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+