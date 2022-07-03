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    B. Omarov - статистика

    Имя B. Omarov
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Акжайык 2 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.09.2022 28' -90' Астана (Астана) 4:0 Акжайык (Уральск)
    03.07.2022 52' -90' Кайрат (Алматы) 2:0 Акжайык (Уральск)
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