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Ризван Уциев
Новости
Ризван Уциев - новости
Завершил карьеру
7 февраля 1988 (38)
#40 | Защитник
173 см | 68 кг
Россия
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Публикации
Обращение легенды «Ахмата» по случаю завершения карьеры
15 июня
1
Фото
Легенда «Ахмата» завершил карьеру
13 июня
1
Фото
Два футболиста РПЛ возглавили рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира
2024.02.16 01:15
2
Капитан «Ахмата» озвучил свою мечту
2023.01.26 08:24
1
Фото
Соболев, Промес и 4 игрока «Оренбурга» – в сборной 10-го тура РПЛ по версии WhoScored
2022.09.19 10:52
8
Капитан «Ахмата»: «Из-за травм все шло к завершению карьеры»
2022.09.10 10:33
1
Идову, Набиуллин, Мирзов – в основе «Химок» на матч с «Ахматом»; Уциев, Тимофеев, Коновалов сыграют у гостей
2021.10.17 16:03
Капитан «Ахмата» Уциев пропустит остаток сезона из-за травмы
2020.06.29 16:42
3
Кадыров: «Уциева я привел, поставил условие: или он будет играть, или я не буду финансировать «Ахмат»
2019.12.24 06:14
16
«Ахмат» попросил КДК РФС отменить удаление Уциева
2019.08.20 16:14
25
Арбитр Матюнин: «Момент я видел четко. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину»
2019.08.19 15:55
45
Егоров – об удалении в матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это нарушение правил. Гол не нужно было засчитывать»
2019.08.19 06:52
46
«Зенит» в матче с «Ахматом» остался в большинстве на седьмой минуте
2019.08.17 19:20
90
Уциев: «Краснодар» имел много моментов, но «Ахмату» сегодня повезло больше»
2018.10.22 08:54
4
Уциев: «У «Ахмата» есть все, чтобы попробовать пробиться в Европу»
2018.10.02 11:17
3
Капитан «Ахмата» Уциев: «Пять минут выделить на молитву можно. На первом месте для меня религия»
2018.10.02 10:16
5
Игроки «Зенита» и «Спартака» не вошли в сборную шестого тура по версии InStat. ЦСКА представлен четырьмя футболистами
2018.09.03 18:58
9
Видео
Капитан «Ахмата» Уциев: «Анжи» должен жить»
2018.08.10 13:20
1
Фото
Уциев – о 200-м матче в составе «Ахмата»: «С детства мечтал играть за родную команду»
2018.08.06 08:42
2
Кадыров подарил Уциеву, Садаеву и Митришеву по автомобилю
2017.09.10 20:04
50
Бутенко: «На удаление в игре с «Зенитом» Уциева спровоцировал судья»
2017.08.15 21:10
10
Орлов: «Уциев непрофессионально себя повел, невольно помог «Зениту»
2017.08.15 07:19
16
Стрепетов не торопится с чемпионским званием для «Зенита»
2017.08.15 06:45
1
Веденеев: «Зенит» блестяще воспользоваться удалением Уциева»
2017.08.14 08:03
4
Кирьяков назвал удаление Уциева ключевым моментом в поражении «Ахмата» от «Зенита»
2017.08.14 07:22
4
Уциев: «Футболисты очень рады переименованию команды в «Ахмат»
2017.06.08 01:12
16
Вилькер признан лучшим футболистом «Терека» в прошедшем сезоне
2017.06.06 11:36
2
Уциев и Садаев вновь будут заявлены за «Терек»
2017.01.01 22:40
3
«Терек» намерен продлить соглашения с Ивановым, Уциевым и Садаевым
2016.12.12 14:39
2
Уциев: «Кадыров старается почаще появляться на наших тренировках»
2016.11.17 09:35
1
2
Главные новости
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
Дегтярев – о новом лимите в РПЛ: «Пусть исполняют – и точка»
12:57
3
Фото
Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
1
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
11:55
8
Карседо подвел итоги стартового отрезка для «Спартака»
11:37
1
Орлов назвал российского футболиста, на которого всем надо равняться
11:27
4
Семин рассказал о больших проблемах в «Локомотиве»
11:15
1
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
2
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
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