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    «Ахмат» попросил КДК РФС отменить удаление Уциева

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

    «Что касается удаления Уциева, то «Ахмат» написал в КДК письмо с просьбой отменить эту карточку. Поэтому я не могу пока рассказать о моменте с карточкой.

    Если Матюнин посчитал, что в этом моменте был фол, то должен был показать красную карточку. Что касается выбранной манеры судейства, то, возможно, он немного расслабился. Команда-фаворит получила преимущество на седьмой минуте. Были спорные решения, я соглашусь.

    Если говорить об эмоциональной составляющей, то игроки одной команды были недовольны тем, что другая затягивает время. Арбитр должен управлять всем этим процессом, но получилась такая ситуация. Были компенсированы четыре минуты, из них полторы не играли.

    Я разговаривал с Алексеем после матча. Он посчитал, что не стоит продолжать дальше игру, чтобы избежать каких-либо конфронтаций между игроками», – сказал Егоров.

    Ранее арбитр Алексей Матюнин заявил, что удаление Уциева на 7-й минуте матча было правильным, так как защитник сыграл коленом в пятку хавбеку Александру Ерохину.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии10
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      Рейтинг: +73

      _Scorpio_ 4 минуты назад

      Отменяем красную и засчитываем 2 гола. Все довольны.

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      Рейтинг: +2025

      TOMSON 5 минут назад

      А я требую, чтоб стадион Ахмата дисквалифицировали на пару игр, тк наказание в 150 тр считаю мягким.

      0
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      Рейтинг: +429

      Randy Ram 15 минут назад

      За то, как себя ведут некоторые лица, которые позволяют себе бросаться оскорбительными фразами в адрес судей...ещё хватает наглости Тереку что-то там требовать...

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      Рейтинг: +2025

      TOMSON > Randy Ram 5 минут назад

      Все верно, но они Ахмат.

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      Рейтинг: +1480

      erma 15 минут назад

      Я тоже считаю удаление неправильным, но если его отменить, тогда нужно засчитывать гол Азмуна. Так-то.

      0
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      Рейтинг: +2025

      TOMSON > erma 4 минуты назад

      Почему удаление не правильное?

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      Рейтинг: +1048

      mamba9090909 16 минут назад

      Если отменять фол Уциеву, с чем я лично согласен, поскольку сыграть на бегу КОЛЕНОМ В ПЯТКУ это бред, то надо засчитывать гол Азмуна. К тому же, сам Матюнин признал, что и второй гол был отменён ошибочно.

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      Рейтинг: +2025

      TOMSON > mamba9090909 7 минут назад

      Сколько же вам твердолобым писать. Посмотрите повтор где видно, как Уциев колено. бьет по пятке Ерохина, после чего у последнего заплетаются ноги. Тк это выход один в один то считается Фол «последней надежды» по этому прямая красная. С чем там можно быть не согласным?

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      Рейтинг: +1634

      neveldomha 17 минут назад

      И в довесок, засчитать гол Ригони, ну чтоб все по справедливости было.

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      Рейтинг: +1074

      AZ 31 минуту назад

      Может им сразу золотые медали повесить? Борзота грозненская... Правила РФС их не касаются походу...

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