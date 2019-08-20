«Ахмат» попросил КДК РФС отменить удаление Уциева

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал удаление защитника «Ахмата» Ризвана Уциева в матче 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Что касается удаления Уциева, то «Ахмат» написал в КДК письмо с просьбой отменить эту карточку. Поэтому я не могу пока рассказать о моменте с карточкой.

Если Матюнин посчитал, что в этом моменте был фол, то должен был показать красную карточку. Что касается выбранной манеры судейства, то, возможно, он немного расслабился. Команда-фаворит получила преимущество на седьмой минуте. Были спорные решения, я соглашусь.

Если говорить об эмоциональной составляющей, то игроки одной команды были недовольны тем, что другая затягивает время. Арбитр должен управлять всем этим процессом, но получилась такая ситуация. Были компенсированы четыре минуты, из них полторы не играли.

Я разговаривал с Алексеем после матча. Он посчитал, что не стоит продолжать дальше игру, чтобы избежать каких-либо конфронтаций между игроками», – сказал Егоров.

Ранее арбитр Алексей Матюнин заявил, что удаление Уциева на 7-й минуте матча было правильным, так как защитник сыграл коленом в пятку хавбеку Александру Ерохину.