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    Арбитр Матюнин: «Момент я видел четко. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину»

    Рефери Алексей Матюнин, который работал на матче 6-го тура РПЛ «Зенит»«Ахмат» (0:0), прокомментировал свое судейство.

    — За что вы показали красную карточку Уциеву? Какой фол вы усмотрели с его стороны?

    — Момент я видел четко в разрез. Уциев сыграл коленом в пятку Ерохину. Это прекрасно видно на одном из повторов.

    — Почему в том эпизоде не дали «Зениту» продолжить игру, ведь Азмун в итоге забил гол?

    — Что касается отмены гола. Конечно, он был забит после свистка, и его следовало отменить. Если вы посмотрите стоп-кадр, то увидите, что в момент нарушения Азмун находится гораздо дальше, чем защитники.

    Если бы не было сигнала, то защитники не притормозили бы и неизвестно как развивались бы события дальше. Если я использовал бы принцип преимущества, а Азмун не забил бы гол, то по правилам я уже не смог бы удалить Уциева, а должен был показать ему только желтую карточку», – сказал Матюнин.

    • Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что судейство Матюнина ему «не понравилось абсолютно».
    • Ризван Уциев был удален на 7-й минуте матча с «Зенитом» за фол на Александре Ерохине. После падения Ерохина форвард петербуржцев Сердар Азмун забил гол, однако Матюнин отменил взятие ворот.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5702

      батог 1 минуту назад

      Я хренею с этих судей, бомжей и прочих.......

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      Рейтинг: +1632

      neveldomha 2 минуты назад

      Матюнин осознав, что накосячил с удалением Уциева, встал на его позицию и отыграл весь матч за удаленного игрока. Так что никакого меньшинства у Ахмата не было. Команды играли в равных составах.

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      Рейтинг: +448

      dimmmka 4 минуты назад

      Это пятка ерохина сыграла в колено уциева

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      Рейтинг: +1278

      x-x-x-x-x 15 минут назад

      Прекрасно обьяснил почему не засчитал гол. Потому что не сиог бы удалить игрока а цель была такова. Он думал что в большинстве они заколотять пару тройку но не вышло

      0
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      Рейтинг: +275

      Dguffin 18 минут назад

      Что за фигню он несёт?
      Его свисток прозвучал когда Азмун уже бил по пустым воротам, это на повторе чётко слышно.

      Защитники были ближе, но они по инерции "проскочили" момент. Так что там всё было чисто

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      Рейтинг: +117

      Давид59 18 минут назад

      Ну увидел. И что???. Зачем свистеть то надо было??????????????????
      В результате наказан Зенит оказался!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1278

      x-x-x-x-x > Давид59 18 минут назад

      Он поспешил удалять игрока чтоб помоч Зениту а на деле все комом вышло)))

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