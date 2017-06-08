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    Уциев: «Футболисты очень рады переименованию команды в «Ахмат»

    Защитник «Ахмата» Ризван Уциев выразил мнение, что футболисты грозненского клуба довольны переименованием команды из «Терека» в «Ахмат».

    «Очень рады переименованию команды в «Ахмат» и чувствуем ответственность», – сказал Уциев.

    Ранее сообщалось, что болельщики команды выступили против смены названия клуба.

    Источник: Instagram

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    08.06.2017 01:12
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 июня 2017, 14:51

      Играл ,бился дорожил Тереком, а сейчас с легкостью предают свой клуб где многие начинали футбольный путь.Впечатление какой-то не откровенности .Не скажешь за переименование "условно к стенке поставят"

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2017, 09:50

      можно подумать переименовав скажем Спартак или Зенит в Реал или Ювентус и они тогда заиграют как те

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 июня 2017, 08:49

      Больше всех рады легионеры, конечно. Для них это особенно важно, статусно и почетно. Какая же наша пропаганда всё-таки бестолковая... на всех уровнях, по любым поводам.

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 8 июня 2017, 08:18

      "В селе Кенхи Шаройского района Чечни сожгли дом Рамазана Джалалдинова, который в видеообращении к президенту Владимиру Путину пожаловался на главу республики Рамзана Кадырова.
      Жена Джалалдинова рассказала, что в ночь на 13 мая люди в масках зашли в их дом, посадили ее и детей в машину, после чего «бросили их под мостом». Сам дом нападавшие подожгли. « Жителям села запретили что либо говорить на эту тему, пригрозив поджогом их домов», – уточнила супруга Джалалдинова." Попробуй тут быть недовольным.

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      Рейтинг: +281

      serhz 8 июня 2017, 07:50

      Лизнул вовремя ! -место в основе , премия , путёвка хоть куда , Почётная грамота .

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 июня 2017, 07:44

      Что он еще может сказать...а тем кто не местные вообще по фиг, лишь бы платили...

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      Рейтинг: +198

      ded-53 8 июня 2017, 07:01

      Однако...

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 июня 2017, 06:53

      Если скажет, что не рад, Рамзан будет недоволен...Сразу видно, человек хочет и дальше играть в Грозном.

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 июня 2017, 06:39

      Кто недоволен,того на чайную плантацию "Ахмат"

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 июня 2017, 04:53

      100% - за, так же как при голосовании за Единую Россию.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > ДАША Д 8 июня 2017, 05:54

      В Чечне 164%, обычно так.

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