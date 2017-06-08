Уциев: «Футболисты очень рады переименованию команды в «Ахмат»

Играл ,бился дорожил Тереком, а сейчас с легкостью предают свой клуб где многие начинали футбольный путь.Впечатление какой-то не откровенности .Не скажешь за переименование "условно к стенке поставят"
Защитник «Ахмата» Ризван Уциев выразил мнение, что футболисты грозненского клуба довольны переименованием команды из «Терека» в «Ахмат».
«Очень рады переименованию команды в «Ахмат» и чувствуем ответственность», – сказал Уциев.
Ранее сообщалось, что болельщики команды выступили против смены названия клуба.