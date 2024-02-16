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    • Два футболиста РПЛ возглавили рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира

    Два футболиста РПЛ возглавили рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира.

    Первое место занял вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он проводит 21-й сезон в одном клубе.

    На второй строчке защитник «Ахмата» Ризван Уциев и голкипер «Аль-Джазиры» из ОАЭ Али Хасиф – по 19 сезонов.

    Топ-10 этого рейтинга выглядит так:

    В топ-5 лигах Европы лидерство делят Томас Мюллер («Бавария») и Тони Янчке («Боруссия М») – по 16 сезонов.

    Топ-10 этого рейтинга выглядит так:

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    Источник: CIES

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    16.02.2024 01:15
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    Комментарии (5)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1708058090
    Игорь Акинфеев молодец
    Ответить
    WE ARE FOR PETER
    1708058294
    И так понятно что конифей рекордсмен
    Ответить
    besterox
    1708061871
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Pooodle
    1708062847
    Промяс теперь самый преданный игрок своему клубу. Из тарасятника ни ногой!
    Ответить
    СпорЦмен
    1708073749
    На 1 месте, самый пиТарасовский клуб, это срамтак!
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