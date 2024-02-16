Два футболиста РПЛ возглавили рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира.

Первое место занял вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он проводит 21-й сезон в одном клубе.

На второй строчке защитник «Ахмата» Ризван Уциев и голкипер «Аль-Джазиры» из ОАЭ Али Хасиф – по 19 сезонов.

Топ-10 этого рейтинга выглядит так:

В топ-5 лигах Европы лидерство делят Томас Мюллер («Бавария») и Тони Янчке («Боруссия М») – по 16 сезонов.

Топ-10 этого рейтинга выглядит так: