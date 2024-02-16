Два футболиста РПЛ возглавили рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых преданных игроков в 60 лигах мира.
Первое место занял вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. Он проводит 21-й сезон в одном клубе.
На второй строчке защитник «Ахмата» Ризван Уциев и голкипер «Аль-Джазиры» из ОАЭ Али Хасиф – по 19 сезонов.
Топ-10 этого рейтинга выглядит так:
В топ-5 лигах Европы лидерство делят Томас Мюллер («Бавария») и Тони Янчке («Боруссия М») – по 16 сезонов.
Топ-10 этого рейтинга выглядит так: