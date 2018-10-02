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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Уциев: «У «Ахмата» есть все, чтобы попробовать пробиться в Европу»

    Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев поделился целями клуба на текущий сезон и своими личными.

    – Цели «Ахмата» на сезон вам доводили?

    – Мы и так поняли. Слово «еврокубки» не звучало, но приход Рашида Рахимова и наш состав сами за себя говорят. У «Ахмата» есть все, чтобы попробовать пробиться в Европу.

    – Что насчет вашей личной цели в футболе?

    – Когда тебе тридцать, невольно думаешь о титулах. Хочется что-то выиграть в карьере, тот же Кубок страны, например. Если Всевышнему будет угодно.

    – Играть подольше – цель?

    – Я всю жизнь в футболе. День без тренировок – уже чувствую себя как-то не так. Хочется продолжать сколько возможно, но желания мало – надо соответствовать уровню. Поэтому буду стремиться, но загадывать не могу.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2018 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 октября 2018, 18:19

      А смысл на родном стадионе вам играть никто не разрешит

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 2 октября 2018, 11:28

      Только через кубок России, другого пути нет!

      0
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий 2 октября 2018, 11:23

      АК-47?

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