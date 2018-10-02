Уциев: «У «Ахмата» есть все, чтобы попробовать пробиться в Европу»

Защитник и капитан «Ахмата» Ризван Уциев поделился целями клуба на текущий сезон и своими личными.

– Цели «Ахмата» на сезон вам доводили?

– Мы и так поняли. Слово «еврокубки» не звучало, но приход Рашида Рахимова и наш состав сами за себя говорят. У «Ахмата» есть все, чтобы попробовать пробиться в Европу.

– Что насчет вашей личной цели в футболе?

– Когда тебе тридцать, невольно думаешь о титулах. Хочется что-то выиграть в карьере, тот же Кубок страны, например. Если Всевышнему будет угодно.

– Играть подольше – цель?

– Я всю жизнь в футболе. День без тренировок – уже чувствую себя как-то не так. Хочется продолжать сколько возможно, но желания мало – надо соответствовать уровню. Поэтому буду стремиться, но загадывать не могу.