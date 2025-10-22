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Ризван Уциев
Статистика
Ризван Уциев - статистика
Завершил карьеру
7 февраля 1988 (38)
#40 | Защитник
173 см | 68 кг
Россия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
3 : 3
22.10.2025
Ахмат
1' - 80'
Россия. Кубок, 5 тур
Ахмат
0 : 1
30.09.2025
Оренбург
1' - 65'
Россия. Кубок, 4 тур
Зенит
2 : 1
17.09.2025
Ахмат
1' - 87'
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
2 : 0
26.08.2025
Рубин
1' - 90'
5'
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 1
13.08.2025
Ахмат
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
1 : 2
30.07.2025
Зенит
Был в запасе
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