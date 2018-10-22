Уциев: «Краснодар» имел много моментов, но «Ахмату» сегодня повезло больше»

Да и слава Алаху что повезло. Обычно говорят, что везет тем, кто больше хочет что бы повезло. А проигрыш трудно было даже представит для Рашида и болельщиков Ахмата. Для Краснодара потеря очков не так были болезненны но а для Ахмата эти 3 очка были нужны как воздух.
Защитник «Ахмата» Ризван Уциев считает, что везение было на стороне его команды в матче с «Краснодаром».
Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1.
– Чем «Ахмат» заслужил победу?
– В первую очередь это дисциплина и самоотдача. Было тяжело, ведь «Краснодар» – очень хорошая команда, которая умеет создавать моменты. Нам удалось выполнить установку тренера и сыграть как надо. Забили момент, но было еще несколько. «Краснодар» имел тоже много моментов, но нам сегодня повезло больше.
– Какая тактика была сегодня предложена вашим тренером?
– Главное, наверное, было перехватывать средние передачи, которые они проводят через центр. Компактно сыграть планировалось и постараться быстро создавать выход в атаку.