Уциев: «Краснодар» имел много моментов, но «Ахмату» сегодня повезло больше»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев считает, что везение было на стороне его команды в матче с «Краснодаром».

Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1.

– Чем «Ахмат» заслужил победу?

– В первую очередь это дисциплина и самоотдача. Было тяжело, ведь «Краснодар» – очень хорошая команда, которая умеет создавать моменты. Нам удалось выполнить установку тренера и сыграть как надо. Забили момент, но было еще несколько. «Краснодар» имел тоже много моментов, но нам сегодня повезло больше.

– Какая тактика была сегодня предложена вашим тренером?

– Главное, наверное, было перехватывать средние передачи, которые они проводят через центр. Компактно сыграть планировалось и постараться быстро создавать выход в атаку.