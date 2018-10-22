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    Уциев: «Краснодар» имел много моментов, но «Ахмату» сегодня повезло больше»

    Защитник «Ахмата» Ризван Уциев считает, что везение было на стороне его команды в матче с «Краснодаром».

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Ахмат» завершился со счетом 0:1.

    – Чем «Ахмат» заслужил победу?

    – В первую очередь это дисциплина и самоотдача. Было тяжело, ведь «Краснодар» – очень хорошая команда, которая умеет создавать моменты. Нам удалось выполнить установку тренера и сыграть как надо. Забили момент, но было еще несколько. «Краснодар» имел тоже много моментов, но нам сегодня повезло больше.

    – Какая тактика была сегодня предложена вашим тренером?

    – Главное, наверное, было перехватывать средние передачи, которые они проводят через центр. Компактно сыграть планировалось и постараться быстро создавать выход в атаку.

    Источник: Rusfootball

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    22.10.2018 08:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 22 октября 2018, 18:40

      Да и слава Алаху что повезло. Обычно говорят, что везет тем, кто больше хочет что бы повезло. А проигрыш трудно было даже представит для Рашида и болельщиков Ахмата. Для Краснодара потеря очков не так были болезненны но а для Ахмата эти 3 очка были нужны как воздух.

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 17:45

      План на игру сработал.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 11:56

      Почему повезло. Ахмад лучше смотрелся. Мужики здоровые, краснодарские сявки от них как щепки отлетали. Гол хороший, хотя и вратарский.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 09:28

      И у "Ахмата" их было не мало, если не больше. Один Бериша сколько раз прости "Краснодар". Без прухи и везухи не бывает успеха.

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