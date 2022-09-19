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    Соболев, Промес и 4 игрока «Оренбурга» – в сборной 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной десятого тура чемпионата России.

    В нее включены футболисты «Химок», «Ахмата», «Торпедо», «Оренбурга», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

    Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

    Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Стефан Шапич («Торпедо»), Ризван Уциев («Ахмат»);

    Полузащитники: Матео Стаматов («Оренбург»), Никита Кривцов («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Александр Эктов («Оренбург»);

    Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»).

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    Источник: WhoScored

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    Сегодня, 10:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +387

      Лицом_на_клаве 29 минут назад

      Команда любитей, кроме профи Сантоса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1280

      Узб@гоеный 1 час назад

      Стыдоба то какая от таких нападающих. Деревяшка Дельфин затолкал случайно корявый мяч в ворота, а Свинси Промяс вообще бестолково бегал, глупо улыбаясь. Гыгыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +538

      Fialet > Узб@гоеный 12 минут назад

      "Свинси Промяс" - нормально придумал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15474

      Fusballer 1 час назад

      Лантратов лучший? С 3-мя пропущенными? Или он с десяток в створ отбил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Эном айс 1 час назад

      А ленивая чехарда бразильцев с берегов Невы разве не стоит всего этого карнавала.?
      С бору по сосенке...) тут и раненый Антоха в очереди...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4348

      ААМ 2 часа назад

      Позор. Здесь нет Мостового, забившего гол Динамо, но есть Соболев и Промес с трудом забившие один гол на двоих развалившемуся Локо.

      4
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      Рейтинг: +138

      Теркчанин > ААМ 2 часа назад

      И 4 с Оренбурга,можно подумать что они у Реал М выиграли.

      1
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      Рейтинг: +4348

      ААМ > Теркчанин 26 минут назад

      Согласен с вами

      1
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      Рейтинг: +538

      Fialet > Теркчанин 11 минут назад

      Это им в награду после подставления жопы Зениту.

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