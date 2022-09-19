Соболев, Промес и 4 игрока «Оренбурга» – в сборной 10-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored опубликовал собственную версию символической сборной десятого тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Химок», «Ахмата», «Торпедо», «Оренбурга», «Зенита», «Краснодара» и «Спартака».

Вратарь: Илья Лантратов («Химки»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Ренато Гойкович («Оренбург»), Стефан Шапич («Торпедо»), Ризван Уциев («Ахмат»);

Полузащитники: Матео Стаматов («Оренбург»), Никита Кривцов («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Александр Эктов («Оренбург»);

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Квинси Промес («Спартак»).