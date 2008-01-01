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    Егоров – об удалении в матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это нарушение правил. Гол не нужно было засчитывать»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением об эпизоде на 7-й минуте матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

    «Этот момент был плохо виден в трансляции. Матюнин сразу дал сигнал за нарушение на Ерохине. Это нарушение правил и красная карточка. Понятно, что это фол, Матюнин моментально дал свисток. И когда Азмун подхватил мяч, Алексей дал уже второй свисток.

    Гол не нужно было засчитывать, потому что до этого свисток уже был. Возможно, потом судья расслабился, так как одна команда осталась вдесятером. Затяжка игры, много фолов и карточек – все это вылилось в такой матч», – сказал Егоров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 06:52
    Комментарии27
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      Рейтинг: +711

      serhio80 23 минуты назад

      Егоров, а где желтая Азмуну за удар после свистка? Фола не было, но *** с ним выкрутился) где карточка Азмуну?

      0
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      Рейтинг: +848

      Genz 26 минут назад

      Можно играть без судей на доверии, кка пацаны гоняют во дворе. Деньги дармоедам этим выродкам-судьям не на надо платить. Проще им дать пожизненный срок и захоронить

      0
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      Рейтинг: +1864

      shurik45 32 минуты назад

      Самое главное, чтобы сегодня было без серьезных ошибок!

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      Рейтинг: +1414

      Иван_Невский > shurik45 25 минут назад

      это какую команду дадут, так судья и исполнит.
      Егоров уже знает как надо судить, могут и по правилам.

      0
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      Рейтинг: +2435

      Рубинище 33 минуты назад

      Егоров сам плывёт. минимальное касание без всякого злого умысла-красная. таких соприкосновений каждую игру тьма. Чистейший гол не засчитан. Каждый тур одна и таже муйня с судейством.а футбольные чиновники даже в ус не дуют. ну и что толку от их разборов, следующий тур тоже самое будет.

      1
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      Рейтинг: +4479

      Агасфер 48 минут назад

      Один "расслабился",другой-"подвис",
      а все мы катимся куда-то вниз...

      2
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      Рейтинг: +1044

      mamba9090909 52 минуты назад

      Егоров либо не удосужился посмотреть повтор, либо защищает своего. Никакого фола не было. Во втором эпизоде, на повторе хорошо видно, что никакого офсайда не было. Два чистых гола у Зенита украли.

      2
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      Рейтинг: +2687

      RotBerg 56 минут назад

      А второй отменённый гол, с ним что не так??

      1
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      Рейтинг: +1414

      Иван_Невский > RotBerg 30 минут назад

      судья отсудил пять минут и расслабился, Егоров им разрешил.

      0
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      Рейтинг: +1424

      Kollljan 1 час назад

      Прошло уже шесть туров. Всего-ничего. А в каждом туре судьи портят матчи. Это уже система. Это имиджевые потери российского футбола. А потом мы все недоумеваем, почему к нам иностранцы не хотят ехать играть, даже за большие бабки. Надо долго уговаривать! А люди ведь не слепые, они видят, что в России футбол сам по себе, а судейство само по себе.

      3
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      Рейтинг: +4479

      Агасфер > Kollljan 46 минут назад

      Ну да,приходится уповать на "доморощенных",как Тили,Влашичи,Филиппы,Малкомы...Блин,зенитосы всё мечтают о трансферах уровня Месси!!! По Сеньке шапка...

      0
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      Рейтинг: +10271

      Garrincha58 1 час назад

      это что за хрень нам тут вешают они что все там ненормальные мы что слепые дело даже не в том что судья не засчитал гол дело в том что фола не было и в помине Ерохин сам споткнулся на повторе все всем ясно но Егоров чудит и ржёт своими белыми зубами скалится и всё ему и этим судейкам сходит с рук

      0
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      Рейтинг: +836

      Мы ЦСКА > Garrincha58 1 час назад

      я тоже не пойму , что они втирают про нарушение, когда он сам упал.......

      0
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      Рейтинг: +402

      KPCCSPB > Garrincha58 56 минут назад

      В за медленном повторе зацеп виден

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      Рейтинг: +4479

      Агасфер > KPCCSPB 46 минут назад

      Кого за кого???

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      Рейтинг: -9023

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Всё понятно : либо егор тоже в теме , либо матюня ему со своей доли "занёс" .

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