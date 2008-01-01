Егоров – об удалении в матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это нарушение правил. Гол не нужно было засчитывать»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением об эпизоде на 7-й минуте матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

«Этот момент был плохо виден в трансляции. Матюнин сразу дал сигнал за нарушение на Ерохине. Это нарушение правил и красная карточка. Понятно, что это фол, Матюнин моментально дал свисток. И когда Азмун подхватил мяч, Алексей дал уже второй свисток.

Гол не нужно было засчитывать, потому что до этого свисток уже был. Возможно, потом судья расслабился, так как одна команда осталась вдесятером. Затяжка игры, много фолов и карточек – все это вылилось в такой матч», – сказал Егоров.