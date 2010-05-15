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Торстен Хельстад
Статистика
Торстен Хельстад - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1977 (49), Хамар
#22 | Нападающий
187 см | 84 кг
Норвегия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ле Ман
31
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2 : 0
15.05.2010
Ле Ман
83' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Ле Ман
1 : 0
08.05.2010
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нанси
3 : 2
05.05.2010
Ле Ман
83' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Монако
1 : 1
27.04.2010
Ле Ман
1' - 66'
Франция. Лига 1, 34 тур
Ле Ман
1 : 2
24.04.2010
Лилль
82' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2 : 0
03.04.2010
Ле Ман
72' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ле Ман
1 : 3
28.03.2010
Ренн
73' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Осер
2 : 1
20.03.2010
Ле Ман
81' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ле Ман
0 : 1
13.03.2010
Ницца
64' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1 : 1
07.03.2010
Ле Ман
83' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Булонь
1 : 3
20.02.2010
Ле Ман
1' - 88'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ле Ман
0 : 0
13.02.2010
Сошо
75' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2 : 1
06.02.2010
Ле Ман
69' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ле Ман
1 : 3
30.01.2010
Тулуза
64' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 1
20.01.2010
Ле Ман
1' - 78'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ле Ман
0 : 3
16.01.2010
Лорьян
58' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Ле Ман
1 : 1
23.12.2009
Монако
1' - 71'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
20.12.2009
Ле Ман
1' - 73'
Франция. Лига 1, 11 тур
Ле Ман
1 : 0
16.12.2009
Гренобль
1' - 87'
7'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
2 : 1
05.12.2009
Ле Ман
85' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ле Ман
1 : 1
29.11.2009
Сент-Этьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2 : 1
21.11.2009
Ле Ман
1' - 63'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ле Ман
0 : 1
07.11.2009
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1 : 0
01.11.2009
Ле Ман
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
3 : 0
24.10.2009
Ле Ман
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле Ман
3 : 0
27.09.2009
Ланс
1' - 46'
Франция. Лига 1, 6 тур
Тулуза
2 : 0
20.09.2009
Ле Ман
64' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
1 : 2
12.09.2009
Марсель
84' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лорьян
1 : 0
29.08.2009
Ле Ман
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ле Ман
2 : 1
22.08.2009
Нанси
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 2 тур
ПСЖ
3 : 1
15.08.2009
Ле Ман
1' - 90'
21'
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