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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - ПСЖ
Ле-Ман - ПСЖ: обзор матча 08 мая 2010
Ле-Ман
08.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
1 : 0
Завершен
ПСЖ
9'
С. Арман (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - ПСЖ
Красная карточка
М. Нэрри
Замена
Ф. Стремстад
️️️️
М. Доссеви
Замена
Ж. Паулу
️️️️
Г. Лорьо
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
Ж. Маурис
Замена
️️️️
Р. Лама
Замена
К. Шантом
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Г. Оаро
️️️️
Ж. Клеман
Желтая карточка
Ж. Клеман
Желтая карточка
Г. Сердан
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Арман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
7
Фредрик Стремстад
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
4-3-1-2
1
Овоно
24
Бааль
19
Сердан
13
Лувьон
14
Корчиа
14
Доссеви
4
Нэрри
21
Лорьо
14
Лама
20
Майга
14
Ле Таллек
3-2-2-3
0
Купе
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
2
Сеара
13
Жалле
0
Макелеле
11
Клеман
99
Кежман
33
Маурис
9
Эрдинг
14
Доссеви
7
Стремстад
7
Стремстад
14
Доссеви
21
Лорьо
50
Паулу
50
Паулу
21
Лорьо
33
Маурис
13
Санкаре
13
Санкаре
33
Маурис
9
Эрдинг
8
Шантом
8
Шантом
9
Эрдинг
11
Клеман
99
Оаро
99
Оаро
11
Клеман
Остались в запасе
Ле-Ман
ПСЖ
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
22
Альмен Абди
ЦП
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Ле-Ман - ПСЖ
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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