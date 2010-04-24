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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Лилль
Ле-Ман - Лилль: обзор матча 24 апреля 2010
Ле-Ман
24.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 2
Завершен
Лилль
55'
М. Майга
13'
Т. Де Мело
79'
Й. Кабай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Лилль
Желтая карточка
Т. Де Мело
Замена
Т. Хельстад
️️️️
А. Абди
Замена
П. Фро
️️️️
Л. Обраньяк
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Й. Кабай
Желтая карточка
Г. Гулон
Замена
Р. Лама
️️️️
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
А. Абди
Замена
Г. Гулон
️️️️
Ф. Томас
Замена
Д. Вандам
️️️️
Ф. Берья
Желтая карточка
С. Корчиа
Замена
Э. Азар
️️️️
С. Дюмон
Желтая карточка
О. Шеджу
Желтая карточка
М. Ландро
ГОЛ! 1:1!
М. Майга
Желтая карточка
Р. Мавуба
Желтая карточка
М. Нэрри
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Де Мело
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
21
Маркос Паулу
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
Лилль
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
25
Джерри Вандам
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
4-1-3-2
1
Овоно
24
Бааль
50
Паулу
13
Лувьон
14
Корчиа
8
Томас
22
Абди
14
Доссеви
4
Нэрри
14
Ле Таллек
20
Майга
4-4-1-1
1
Ландро
26
Дебюши
18
Берья
27
Шеджу
19
Эмерсон
29
Кабай
6
Дюмон
24
Мавуба
7
Обраньяк
27
Жервиньо
9
Де Мело
22
Абди
22
Хельстад
22
Хельстад
22
Абди
8
Томас
26
Гулон
26
Гулон
8
Томас
14
Ле Таллек
14
Лама
14
Лама
14
Ле Таллек
18
Берья
25
Вандам
25
Вандам
18
Берья
6
Дюмон
10
Азар
10
Азар
6
Дюмон
7
Обраньяк
11
Фро
11
Фро
7
Обраньяк
Остались в запасе
Ле-Ман
Лилль
21
Маркос Паулу
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
21
Маркос Паулу
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
27
Папе Суаре
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Ле-Ман - Лилль
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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