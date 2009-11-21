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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Ле-Ман
Ренн - Ле-Ман: обзор матча 21 ноября 2009
Ренн
21.11.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 1
Завершен
Ле-Ман
10'
К. Мангане
81'
А. Гьян
55'
Р. Лама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Ле-Ман
ГОЛ! 2:1!
А. Гьян
Замена
И. Бангура
️️️️
С. Марво
Замена
Г. Гулон
️️️️
Г. Лорьо
Желтая карточка
Ж. Паулу
Желтая карточка
П. Ханссон
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Т. Хельстад
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
М. Сов
ГОЛ! 1:1!
Р. Лама
Замена
Р. Лама
️️️️
М. Доссеви
Желтая карточка
К. Боканегра
Замена
К. Боканегра
️️️️
К. Мангане
ГОЛ! 1:0!
К. Мангане
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ренн
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
0
Люсьен Обе
ПЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
5
Бадара Сене
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
4-1-2-1-2
1
Дюшез
13
Ханссон
12
Мангане
29
Данзе
16
Фанни
6
М'Вила
0
Шейру
6
Теттей
12
Марво
17
Сов
3
Гьян
4-1-3-2
1
Овоно
50
Паулу
13
Лувьон
19
Сердан
24
Бааль
8
Томас
6
Кейта
21
Лорьо
14
Доссеви
14
Ле Таллек
22
Хельстад
12
Мангане
3
Боканегра
3
Боканегра
12
Мангане
17
Сов
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
17
Сов
12
Марво
3
Бангура
3
Бангура
12
Марво
22
Хельстад
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
22
Хельстад
21
Лорьо
26
Гулон
26
Гулон
21
Лорьо
14
Доссеви
14
Лама
14
Лама
14
Доссеви
Остались в запасе
Ренн
Ле-Ман
20
Юниси Инамото
ЦП
0
Люсьен Обе
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
5
Бадара Сене
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Остались в запасе
20
Юниси Инамото
ЦП
0
Люсьен Обе
ПЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Остались в запасе
5
Бадара Сене
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Ле-Ман
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Роазон Парк
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