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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Ланс
Ле-Ман - Ланс: обзор матча 27 сентября 2009
Ле-Ман
27.09.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 0
Завершен
Ланс
14'
Ф. Томас
30'
Ф. Томас
62'
Э. Ле Таллек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Ланс
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
М. Майга
Замена
А. Диэйе
️️️️
Г. Гулон
Замена
Р. Сартр
️️️️
Э. Шелье
ГОЛ! 3:0!
Э. Ле Таллек
Замена
М. Рамос
️️️️
Н. Ковачевич
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Маулида
Замена
Р. Лама
️️️️
Т. Хельстад
ГОЛ! 2:0!
Ф. Томас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Томас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
26
Гарольд Гулон
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
0
Деян Милованович
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
17
Абдурахман Диэйе
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
19
Ромен Сартр
ЦЗ
28
Канга Акале
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
4-1-2-3
1
Овоно
24
Бааль
19
Сердан
50
Паулу
14
Корчиа
8
Томас
26
Гулон
21
Лорьо
14
Ле Таллек
20
Майга
22
Хельстад
3-4-2
1
Рунье
15
Лоренти
24
Шелье
26
Демон
27
Соу
5
Ковачевич
21
Армаш
0
Милованович
8
Маулида
12
Букари
26
Гулон
17
Диэйе
17
Диэйе
26
Гулон
20
Майга
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
20
Майга
22
Хельстад
14
Лама
14
Лама
22
Хельстад
5
Ковачевич
2
Рамос
2
Рамос
5
Ковачевич
24
Шелье
19
Сартр
19
Сартр
24
Шелье
8
Маулида
11
Эдуардо
11
Эдуардо
8
Маулида
Остались в запасе
Ле-Ман
Ланс
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
16
Хамди Касрауи
ВР
28
Канга Акале
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
16
Родольф Рош
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
28
Канга Акале
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ле-Ман - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Оливье Тюаль
(Брест)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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