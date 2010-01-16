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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Лорьян
Ле-Ман - Лорьян: обзор матча 16 января 2010
Ле-Ман
16.01.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 3
Завершен
Лорьян
22'
Л. Косиельни
43'
О. Монтеррубио
53'
О. Монтеррубио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Лорьян
Замена
Б. Жентон
️️️️
Д. Фаншон
Желтая карточка
А. Ле Лан
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
Г. Лорьо
️️️️
Г. Гулон
Замена
М. Бака
️️️️
О. Монтеррубио
Желтая карточка
С. Диарра
Замена
Т. Хельстад
️️️️
А. Абди
Замена
И. Уали
️️️️
И. Камара
ГОЛ! 0:3!
О. Монтеррубио
ГОЛ! 0:2!
О. Монтеррубио
ГОЛ! 0:1!
Л. Косиельни
Желтая карточка
А. Абди
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
К. Гамейро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
0
Ибрахима Камара
ЛП
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
21
Намаие Менди
ЦЗ
3
Джульям Гегусье
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
4-1-4-1
16
Рош
2
Жедер
24
Бааль
19
Сердан
14
Корчиа
8
Томас
0
Камара
22
Абди
26
Гулон
14
Доссеви
14
Ле Таллек
4-4-2
16
Одар
0
Соса
5
Маршаль
6
Косиельни
14
Ле Лан
7
Мвуэмба
27
Диарра
31
Амалфитано
0
Монтеррубио
9
Гамейро
0
Фаншон
22
Абди
22
Хельстад
22
Хельстад
22
Абди
26
Гулон
21
Лорьо
21
Лорьо
26
Гулон
0
Камара
27
Уали
27
Уали
0
Камара
0
Фаншон
0
Жентон
0
Жентон
0
Фаншон
9
Гамейро
25
Сакуваа
25
Сакуваа
9
Гамейро
0
Монтеррубио
6
Бака
6
Бака
0
Монтеррубио
Остались в запасе
Ле-Ман
Лорьян
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
21
Намаие Менди
ЦЗ
3
Джульям Гегусье
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
Остались в запасе
21
Намаие Менди
ЦЗ
3
Джульям Гегусье
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
Статистика матча Ле-Ман - Лорьян
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Дидье Фальконе
(Марсель)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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