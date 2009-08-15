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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ле-Ман
ПСЖ - Ле-Ман: обзор матча 15 августа 2009
ПСЖ
15.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 1
Завершен
Ле-Ман
33'
М. Эрдинг
60'
Ф. Томас (АГ)
81'
Л. Жюли
21'
Т. Хельстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ле-Ман
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Л. Бааль
Замена
Г. Н'Гойи
️️️️
Л. Жюли
ГОЛ! 3:1!
Л. Жюли
Замена
М. Доссеви
️️️️
Э. Ле Таллек
Замена
К. Жалле
️️️️
М. Эрдинг
Замена
М. Кежман
️️️️
С. Сессеньон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ф. Томас
Замена
Р. Лама
️️️️
Г. Гулон
Желтая карточка
Г. Сердан
Желтая карточка
М. Майга
ГОЛ! 1:1!
М. Эрдинг
ГОЛ! 0:1!
Т. Хельстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
26
Гарольд Гулон
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
99
Матея Кежман
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
4-4-2
0
Купе
12
Сахо
22
Арман
13
Траоре
2
Сеара
0
Макелеле
29
Сессеньон
11
Клеман
0
Жюли
88
Луйиндула
9
Эрдинг
4-1-2-3
16
Рош
14
Корчиа
19
Сердан
13
Лувьон
24
Бааль
8
Томас
26
Гулон
6
Кутадье
20
Майга
14
Ле Таллек
22
Хельстад
9
Эрдинг
13
Жалле
13
Жалле
9
Эрдинг
0
Жюли
23
Н'Гойи
23
Н'Гойи
0
Жюли
29
Сессеньон
99
Кежман
99
Кежман
29
Сессеньон
24
Бааль
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
24
Бааль
14
Ле Таллек
14
Доссеви
14
Доссеви
14
Ле Таллек
26
Гулон
14
Лама
14
Лама
26
Гулон
Остались в запасе
ПСЖ
Ле-Ман
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
1
Дидье Овоно
ВР
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
8
Клеман Шантом
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
1
Дидье Овоно
ВР
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Ле-Ман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Парк де Пренс
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