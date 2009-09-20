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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Ле-Ман
Тулуза - Ле-Ман: обзор матча 20 сентября 2009
Тулуза
20.09.2009, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 6 тур
2 : 0
Завершен
Ле-Ман
26'
Э. Дидо
69'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Ле-Ман
Замена
Ф. Мансаре
️️️️
П. Машаду
Замена
М. Доссеви
️️️️
Р. Лама
ГОЛ! 2:0!
М. Сиссоко
Желтая карточка
Ф. Томас
Замена
Т. Хельстад
️️️️
Г. Лорьо
Желтая карточка
Г. Гулон
ГОЛ! 1:0!
Э. Дидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
16
Йоанн Пеле
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
27
Франк Табану
ЦП
14
Матье Берсон
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
21
Гийом Лорьо
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Тулуза
16
Оливье Блондель
ВР
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
22
Торстен Хельстад
ЦФ
2-1-5-1-1
16
Пеле
24
Нунке
3
Конгре
6
Капу
14
Берсон
17
Сиссоко
17
Дидо
55
Машаду
22
Браатен
27
Табану
10
Жиньяк
4-1-2-1-2
1
Овоно
14
Корчиа
19
Сердан
13
Лувьон
24
Бааль
8
Томас
21
Лорьо
26
Гулон
14
Лама
20
Майга
14
Ле Таллек
55
Машаду
7
Мансаре
7
Мансаре
55
Машаду
21
Лорьо
22
Хельстад
22
Хельстад
21
Лорьо
14
Лама
14
Доссеви
14
Доссеви
14
Лама
Остались в запасе
Тулуза
Ле-Ман
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
Остались в запасе
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Оливье Блондель
ВР
6
Энтони Дево
ОП
14
Франсуа Сирье
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
Остались в запасе
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
2
Антонио Жедер
ЛЗ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Тулуза - Ле-Ман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Муниципал
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