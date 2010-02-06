Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Ле-Ман
Ланс - Ле-Ман: обзор матча 06 февраля 2010
Ланс
06.02.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 1
Завершен
Ле-Ман
30'
К. Монне-Паке
49'
Эдуардо
84'
М. Майга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Ле-Ман
Желтая карточка
С. Корчиа
Желтая карточка
А. Яхья
Замена
Д. Милованович
️️️️
К. Монне-Паке
ГОЛ! 2:1!
М. Майга
Замена
Р. Лама
️️️️
О. Томер
Замена
А. Букари
️️️️
К. Акале
Замена
Т. Хельстад
️️️️
Г. Гулон
Замена
М. Майга
️️️️
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
Г. Гулон
Желтая карточка
К. Акале
ГОЛ! 2:0!
Эдуардо
ГОЛ! 1:0!
К. Монне-Паке
Желтая карточка
Г. Лорьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
28
Канга Акале
ПП
11
Эдуардо
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
22
Оливье Томер
ЛВ
26
Гарольд Гулон
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
3-4-2
1
Рунье
12
Бедимо
24
Шелье
26
Демон
18
Руде
27
Соу
21
Армаш
28
Акале
22
Монне-Паке
11
Эдуардо
4-3-1-2
1
Овоно
14
Корчиа
24
Бааль
50
Паулу
2
Жедер
26
Гулон
21
Лорьо
22
Абди
22
Томер
14
Ле Таллек
27
Уали
22
Монне-Паке
0
Милованович
0
Милованович
22
Монне-Паке
28
Акале
12
Букари
12
Букари
28
Акале
26
Гулон
22
Хельстад
22
Хельстад
26
Гулон
22
Томер
14
Лама
14
Лама
22
Томер
14
Ле Таллек
20
Майга
20
Майга
14
Ле Таллек
Остались в запасе
Ланс
Ле-Ман
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
16
Родольф Рош
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Остались в запасе
16
Родольф Рош
ВР
19
Грегори Сердан
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ланс - Ле-Ман
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
Новости команд
Все
Ланс
Ле-Ман
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ле-Мана» и «Монако» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+