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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ле-Ман
Бордо - Ле-Ман: обзор матча 24 октября 2009
Бордо
24.10.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ле-Ман
3'
Д. Овоно (АГ)
67'
М. Шамах
83'
Д. Белльон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ле-Ман
+1
Желтая карточка
Л. Бааль
ГОЛ! 3:0!
Д. Белльон
Пас отдал
Б. Тремулинас
Замена
С. Лувьон
️️️️
Г. Сердан
Замена
М. Майга
️️️️
Г. Лорьо
Замена
Фернандо
️️️️
Вендел
Замена
Жуссие
️️️️
Я. Плашил
ГОЛ! 2:0!
М. Шамах
Пас отдал
Й. Гуркюфф
Замена
Д. Белльон
️️️️
Й. Гуффран
Желтая карточка
Ф. Томас
Желтая карточка
М. Планюс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Овоно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
(К)
ОП
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
4-3-1-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
13
Сиани
27
Планюс
21
Шальме
17
Вендел
12
Диарра
18
Плашил
8
Гуркюфф
27
Шамах
94
Гуффран
4-1-2-1-2
1
Овоно
14
Корчиа
50
Паулу
19
Сердан
24
Бааль
8
Томас
21
Лорьо
18
Эстигаррибия
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
18
Плашил
20
Жуссие
20
Жуссие
18
Плашил
17
Вендел
6
Фернандо
6
Фернандо
17
Вендел
94
Гуффран
11
Белльон
11
Белльон
94
Гуффран
19
Сердан
13
Лувьон
13
Лувьон
19
Сердан
21
Лорьо
20
Майга
20
Майга
21
Лорьо
Остались в запасе
Бордо
Ле-Ман
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Гарольд Гулон
ЦП
Остались в запасе
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
Остались в запасе
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
6
Алфоссени Кейта
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Гарольд Гулон
ЦП
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Бордо - Ле-Ман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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