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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Ле-Ман
Лион - Ле-Ман: обзор матча 15 мая 2010
Лион
15.05.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 38 тур
2 : 0
Завершен
Ле-Ман
44'
Б. Гомис
66'
М. Пьянич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ле-Ман
Замена
М. Бодмер
️️️️
С. Гову
+1
Замена
Т. Хельстад
️️️️
Э. Ле Таллек
Замена
И. Уали
️️️️
М. Доссеви
Замена
Ф. Сиссе
️️️️
М. Майга
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Лисандро
Желтая карточка
Г. Сердан
Замена
М. Бастос
️️️️
К. Чельстрем
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
Желтая карточка
С. Бухур
ГОЛ! 1:0!
Б. Гомис
Пас отдал
М. Пьянич
11'
Желтая карточка
Г. Лорьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
3
Крис
(К)
ЦЗ
28
Жереми Тулалан
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
4
Ким Чельстрем
ЛП
17
Жан Макун
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Сидней Гову
ПП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
8
Фредерик Томас
ОП
21
Гийом Лорьо
(К)
ЦП
14
Матье Доссеви
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
7
Мишел Бастос
ЛП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
7
Фредрик Стремстад
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
26
Сиссоко
3
Крис
28
Тулалан
15
Ревейер
17
Макун
4
Чельстрем
15
Пьянич
8
Гову
9
Лисандро
18
Гомис
3-3-2-2
1
Овоно
24
Бааль
19
Сердан
13
Лувьон
19
Вагуэ
8
Томас
26
Бухур
14
Доссеви
21
Лорьо
14
Ле Таллек
20
Майга
8
Гову
24
Бодмер
24
Бодмер
8
Гову
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
4
Чельстрем
7
Бастос
7
Бастос
4
Чельстрем
14
Ле Таллек
22
Хельстад
22
Хельстад
14
Ле Таллек
20
Майга
20
Сиссе
20
Сиссе
20
Майга
14
Доссеви
27
Уали
27
Уали
14
Доссеви
Остались в запасе
Лион
Ле-Ман
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
7
Фредрик Стремстад
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Остались в запасе
7
Фредрик Стремстад
ЦП
31
Георгий Макаридзе
ВР
5
Патрик Клод Экенг Экенг
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Ле-Ман
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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