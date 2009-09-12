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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Марсель
Ле-Ман - Марсель: обзор матча 12 сентября 2009
Ле-Ман
12.09.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
1 : 2
Завершен
Марсель
61'
М. Майга
14'
М. Ньянг
70'
Брандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Марсель
Желтая карточка
Р. Лама
Замена
Т. Хельстад
️️️️
Л. Бааль
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
М. Ньянг
ГОЛ! 1:2!
Брандао
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Л. Гонсалес
ГОЛ! 1:1!
М. Майга
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
Желтая карточка
Б. Шейру
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Ньянг
Желтая карточка
Г. Гулон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
21
Гийом Лорьо
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
5
Бадара Сене
ЦП
33
Гай Мишель Ландел
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овоно
24
Бааль
19
Сердан
13
Лувьон
14
Корчиа
8
Томас
21
Лорьо
26
Гулон
14
Лама
14
Ле Таллек
20
Майга
4-4-2
30
Манданда
21
Боннар
4
Хилтон
20
Диавара
0
Тайво
7
Абриэль
27
Гонсалес
25
Мбиа
8
Шейру
76
Ньянг
11
Брандао
24
Бааль
22
Хельстад
22
Хельстад
24
Бааль
27
Гонсалес
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
27
Гонсалес
76
Ньянг
23
Морьентес
23
Морьентес
76
Ньянг
Остались в запасе
Ле-Ман
Марсель
5
Бадара Сене
ЦП
33
Гай Мишель Ландел
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Остались в запасе
5
Бадара Сене
ЦП
33
Гай Мишель Ландел
ЦП
16
Родольф Рош
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
44
Жульен Родригес
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Ле-Ман - Марсель
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Омниспорт Леон-Боли
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