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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Ле-Ман
Марсель - Ле-Ман: обзор матча 20 января 2010
Марсель
20.01.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ле-Ман
30'
М. Ньянг
55'
М. Ньянг (П)
16'
Э. Ле Таллек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Ле-Ман
Замена
Л. Гонсалес
️️️️
А. Бен Арфа
Замена
М. Доссеви
️️️️
А. Абди
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
Брандао
Замена
И. Уали
️️️️
Т. Хельстад
Желтая карточка
Ж. Паулу
Желтая карточка
Р. Рош
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Ньянг
Замена
П. М'Боу
️️️️
Г. Бокали
Желтая карточка
Б. Шейру
Желтая карточка
Г. Гулон
Желтая карточка
А. Бен Арфа
ГОЛ! 1:1!
М. Ньянг
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ле Таллек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Эрик Геретс
Ле-Ман
16
Родольф Рош
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
22
Кирил Руль
ЦП
21
Папе М'Боу
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
4-2-2-2
30
Манданда
2
Бокали
4
Хилтон
20
Диавара
21
Боннар
22
Сиссе
8
Шейру
8
Бен Арфа
28
Вальбуэна
11
Брандао
76
Ньянг
4-1-2-1-2
16
Рош
14
Корчиа
19
Сердан
50
Паулу
24
Бааль
8
Томас
22
Абди
26
Гулон
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
2
Бокали
21
М'Боу
21
М'Боу
2
Бокали
8
Бен Арфа
27
Гонсалес
27
Гонсалес
8
Бен Арфа
11
Брандао
7
Абриэль
7
Абриэль
11
Брандао
22
Абди
14
Доссеви
14
Доссеви
22
Абди
22
Хельстад
27
Уали
27
Уали
22
Хельстад
Остались в запасе
Марсель
Ле-Ман
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
Главный тренер
Эрик Геретс
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
Остались в запасе
22
Кирил Руль
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Эрик Геретс
Статистика матча Марсель - Ле-Ман
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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