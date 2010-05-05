Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Ле-Ман
Нанси - Ле-Ман: обзор матча 05 мая 2010
Нанси
05.05.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 36 тур
3 : 2
Завершен
Ле-Ман
18'
Ж. Фере
32'
Ж. Фере
62'
К. Малонга
25'
М. Майга
27'
М. Доссеви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Ле-Ман
Замена
Т. Хельстад
️️️️
Ф. Сиссе
Желтая карточка
А. Луис
Замена
А. Луис
️️️️
С. Диаките
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
М. Доссеви
ГОЛ! 3:2!
К. Малонга
Замена
Д. Бакар
️️️️
И. Диа
Замена
П. Беренге
️️️️
М. Кретьен Бассер
Замена
С. Корчиа
️️️️
Ж. Паулу
ГОЛ! 2:2!
Ж. Фере
ГОЛ! 1:2!
М. Доссеви
ГОЛ! 1:1!
М. Майга
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фере
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
4
Мусса Нэрри
ЦП
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Нанси
30
Йоан Лапейе
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
6
Паскаль Беренге
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
3-4-3
16
Грегорини
3
Сами
13
Макалусо
20
Кретьен Бассер
8
Траоре
32
Диаките
27
Бризон
25
Фере
15
Хаджи
22
Диа
4
Малонга
4-1-2-1-2
1
Овоно
19
Сердан
50
Паулу
13
Лувьон
24
Бааль
8
Томас
14
Доссеви
4
Нэрри
14
Лама
20
Майга
20
Сиссе
22
Диа
21
Бакар
21
Бакар
22
Диа
32
Диаките
17
Луис
17
Луис
32
Диаките
20
Кретьен Бассер
6
Беренге
6
Беренге
20
Кретьен Бассер
20
Сиссе
22
Хельстад
22
Хельстад
20
Сиссе
50
Паулу
14
Корчиа
14
Корчиа
50
Паулу
14
Доссеви
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
14
Доссеви
Остались в запасе
Нанси
Ле-Ман
30
Йоан Лапейе
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
Остались в запасе
30
Йоан Лапейе
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Ле-Ман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
Новости команд
Все
Нанси
Ле-Ман
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ле-Мана» и «Монако» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Тренер «Монако» прокомментировал раннюю замену Головина в матче с «Ле-Маном»
9 ноября
Головин получил травму в матче «Монако» с «Ле-Маном»
8 ноября
«Ле Ман» – «Монако»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ле-Мана» и «Монако» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франции: шансы «Труа» и «Ле-Мана» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+