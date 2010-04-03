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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ле-Ман
Сент-Этьен - Ле-Ман: обзор матча 03 апреля 2010
Сент-Этьен
03.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 0
Завершен
Ле-Ман
55'
С. Варро
76'
Й. Беналуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ле-Ман
Желтая карточка
Ф. Томас
Красная карточка
К. Миральяс
Желтая карточка
Ж. Паулу
Замена
И. Уали
️️️️
О. Томер
ГОЛ! 2:0!
Й. Беналуан
Желтая карточка
А. Абди
Замена
Т. Хельстад
️️️️
М. Майга
Замена
М. Доссеви
️️️️
Г. Гулон
Замена
К. Миральяс
️️️️
Г. Бергессио
ГОЛ! 1:0!
С. Варро
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
Г. Гулон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
24
Лоик Перрен
ЦЗ
27
Седрик Варро
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
35
Мухамаду Дабо
ПЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
22
Оливье Томер
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
22
Альмен Абди
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Сент-Этьен
1
Венсан Планте
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
3-2-2-1-2
40
Жано
27
Варро
29
Беналуан
15
Диакате
24
Перрен
35
Дабо
6
Фернандес
8
Матюиди
10
Пайет
18
Бергессио
97
Ривьер
4-1-2-2-1
1
Овоно
14
Корчиа
19
Сердан
50
Паулу
24
Бааль
8
Томас
22
Абди
26
Гулон
14
Лама
22
Томер
20
Майга
18
Бергессио
87
Миральяс
87
Миральяс
18
Бергессио
20
Майга
22
Хельстад
22
Хельстад
20
Майга
26
Гулон
14
Доссеви
14
Доссеви
26
Гулон
22
Томер
27
Уали
27
Уали
22
Томер
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ле-Ман
1
Венсан Планте
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
8
Гиран Н'Дав
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Йоан Откер
ЦП
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
2
Антонио Жедер
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Ле-Ман
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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