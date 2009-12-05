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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ле-Ман
Монпелье - Ле-Ман: обзор матча 05 декабря 2009
Монпелье
05.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
2 : 1
Завершен
Ле-Ман
12'
К. Аит-Фана
73'
Л. Компан
62'
Э. Ле Таллек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Ле-Ман
Замена
Т. Хельстад
️️️️
М. Майга
Желтая карточка
Э. Ле Таллек
Замена
Ж. Саихи
️️️️
Ж. Марво
Желтая карточка
Н. Джодич
ГОЛ! 2:1!
Л. Компан
Желтая карточка
С. Корчиа
Замена
Л. Компан
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
С. Корчиа
️️️️
С. Лувьон
ГОЛ! 1:1!
Э. Ле Таллек
Замена
Р. Лама
️️️️
Г. Лорьо
Желтая карточка
Ф. Томас
Замена
К. Коллен
️️️️
С. Женешам
Желтая карточка
Т. Коста
Красная карточка
М. Доссеви
Желтая карточка
С. Женешам
ГОЛ! 1:0!
К. Аит-Фана
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
34
Ненад Джодич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
8
Филипп Делайе
ЦП
23
Жамель Саихи
ЦП
10
Лилиан Компан
ЦФ
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
5
Бадара Сене
ЦП
21
Маркос Паулу
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
4
Спахич
34
Джодич
2
Янга-Мбива
6
Марво
20
Бельханда
14
Пито
19
Женешам
8
Коста
18
Аит-Фана
19
Камара
4-1-3-2
31
Макаридзе
19
Сердан
13
Лувьон
50
Паулу
24
Бааль
8
Томас
6
Кейта
14
Доссеви
21
Лорьо
20
Майга
14
Ле Таллек
20
Бельханда
10
Компан
10
Компан
20
Бельханда
19
Женешам
0
Коллен
0
Коллен
19
Женешам
6
Марво
23
Саихи
23
Саихи
6
Марво
20
Майга
22
Хельстад
22
Хельстад
20
Майга
13
Лувьон
14
Корчиа
14
Корчиа
13
Лувьон
21
Лорьо
14
Лама
14
Лама
21
Лорьо
Остались в запасе
Монпелье
Ле-Ман
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
5
Бадара Сене
ЦП
21
Маркос Паулу
ЦП
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
1
Дидье Овоно
ВР
Остались в запасе
8
Филипп Делайе
ЦП
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
Остались в запасе
5
Бадара Сене
ЦП
21
Маркос Паулу
ЦП
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
1
Дидье Овоно
ВР
Статистика матча Монпелье - Ле-Ман
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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