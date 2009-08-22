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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Нанси
Ле-Ман - Нанси: обзор матча 22 августа 2009
Ле-Ман
22.08.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Нанси
45'
Т. Хельстад
53'
Э. Ле Таллек
90'
Д. Макалусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Нанси
Замена
М. Доссеви
️️️️
М. Кутадье
ГОЛ! 2:1!
Д. Макалусо
Замена
М. Майга
️️️️
Р. Лама
Желтая карточка
Ф. Томас
Желтая карточка
Ж. Фере
Замена
Б. Гаванон
️️️️
А. Луис
Замена
Ю. Хаджи
️️️️
Ж. Бризон
Замена
Ф. Маранж
️️️️
Р. Леметр
Желтая карточка
Р. Леметр
Желтая карточка
М. Кутадье
Желтая карточка
Ж. Бризон
ГОЛ! 2:0!
Э. Ле Таллек
ГОЛ! 1:0!
Т. Хельстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
6
Матье Кутадье
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
13
Дамиан Макалусо
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
3
Жоэль Сами
ЦЗ
25
Жюльен Фере
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
7
Бокунджи Ка
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
22
Иссиар Диа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овоно
24
Бааль
19
Сердан
13
Лувьон
14
Корчиа
8
Томас
6
Кутадье
26
Гулон
14
Лама
14
Ле Таллек
22
Хельстад
3-2-4-1
1
Брасильяно
13
Макалусо
4
Лотье
3
Сами
17
Луис
25
Леметр
14
Ало'О Эфулу
27
Бризон
7
Ка
25
Фере
22
Диа
6
Кутадье
14
Доссеви
14
Доссеви
6
Кутадье
14
Лама
20
Майга
20
Майга
14
Лама
25
Леметр
28
Маранж
28
Маранж
25
Леметр
17
Луис
24
Гаванон
24
Гаванон
17
Луис
27
Бризон
15
Хаджи
15
Хаджи
27
Бризон
Остались в запасе
Ле-Ман
Нанси
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
3
Сабер Бен Фрей
ЦЗ
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
Остались в запасе
16
Дамьен Грегорини
ВР
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Ле-Ман - Нанси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
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