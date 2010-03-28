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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ле-Ман - Ренн
Ле-Ман - Ренн: обзор матча 28 марта 2010
Ле-Ман
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 3
Завершен
Ренн
58'
М. Доссеви
51'
И. Бангура (П)
74'
Д. Бриан
86'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ле-Ман - Ренн
ГОЛ! 1:3!
Д. Бриан
Замена
Ф. Сиссе
️️️️
Р. Лама
Замена
Р. Данзе
️️️️
Д. Бриан
Замена
Ж. Лерой
️️️️
С. Марво
Замена
А. Абди
️️️️
Г. Гулон
ГОЛ! 1:2!
Д. Бриан
Замена
Т. Хельстад
️️️️
М. Майга
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
И. Бангура
ГОЛ! 1:1!
М. Доссеви
Желтая карточка
Р. Лама
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Бангура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ле-Ман
1
Дидье Овоно
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
19
Грегори Сердан
ЦЗ
50
Жоау Паулу
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
8
Фредерик Томас
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
26
Гарольд Гулон
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Ле-Ман
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
22
Торстен Хельстад
ЦФ
20
Фуссейни Сиссе
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Овоно
24
Бааль
19
Сердан
50
Паулу
14
Корчиа
8
Томас
14
Доссеви
26
Гулон
14
Лама
14
Ле Таллек
20
Майга
4-1-2-1-2
1
Дюшез
16
Фанни
12
Мангане
13
Ханссон
3
Боканегра
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Теттей
12
Марво
3
Бангура
7
Бриан
20
Майга
22
Хельстад
22
Хельстад
20
Майга
14
Лама
20
Сиссе
20
Сиссе
14
Лама
26
Гулон
22
Абди
22
Абди
26
Гулон
7
Бриан
29
Данзе
29
Данзе
7
Бриан
12
Марво
6
Лерой
6
Лерой
12
Марво
3
Бангура
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Бангура
Остались в запасе
Ле-Ман
Ренн
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
31
Георгий Макаридзе
ВР
26
Самуэль Бухур
ЛЗ
13
Сирияк Лувьон
ЦЗ
19
Мамаду Вагуэ
ПЗ
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ле-Ман - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 1
10.10.2026
Ле-Ман
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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