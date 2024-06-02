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Juanma Bravo
Статистика
Juanma Bravo - статистика
Завершил карьеру
#10 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алькоркон
19
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
Алькоркон
1' - 83'
Испания. Сегунда, 40 тур
Алькоркон
1 : 1
19.05.2024
Вальядолид
14' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Расинг де Феррол
2 : 1
11.05.2024
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Картахена
1 : 0
04.05.2024
Алькоркон
1' - 73'
Испания. Сегунда, 37 тур
Алькоркон
0 : 0
28.04.2024
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Эйбар
2 : 0
21.04.2024
Алькоркон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Алькоркон
1 : 0
15.04.2024
Вильярреал Б
1' - 80'
Испания. Сегунда, 34 тур
Расинг
0 : 1
08.04.2024
Алькоркон
75' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Алькоркон
1 : 1
31.03.2024
Аморебьета
81' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Алькоркон
1 : 0
23.03.2024
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Спортинг
1 : 0
16.03.2024
Алькоркон
74' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Алькоркон
1 : 1
10.03.2024
Эспаньол
90' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Эльче
3 : 0
04.03.2024
Алькоркон
1' - 46'
18'
Испания. Сегунда, 28 тур
Алькоркон
1 : 1
25.02.2024
Тенерифе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Леганес
3 : 0
18.02.2024
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Алькоркон
1 : 0
11.02.2024
ФК Андорра
67' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Уэска
1 : 0
03.02.2024
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Алькоркон
0 : 0
27.01.2024
Сарагоса
71' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Альбасете
0 : 1
20.01.2024
Алькоркон
76' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Алькоркон
0 : 0
13.01.2024
Мирандес
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Аморебьета
1 : 2
21.12.2023
Алькоркон
78' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Алькоркон
1 : 0
17.12.2023
Эйбар
Был в запасе
80'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сарагоса
0 : 2
08.10.2023
Алькоркон
1' - 51'
38'
Испания. Сегунда, 9 тур
Алькоркон
1 : 2
03.10.2023
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Вильярреал Б
2 : 2
30.09.2023
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Алькоркон
0 : 2
23.09.2023
Уэска
80' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Алькоркон
0 : 2
16.09.2023
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльденсе
2 : 2
11.09.2023
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Алькоркон
1 : 1
01.09.2023
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Вальядолид
0 : 2
26.08.2023
Алькоркон
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Алькоркон
0 : 2
19.08.2023
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Был в запасе
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