Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чем Тюркмен - статистика

Завершил карьеру
29 марта 2002 (24), Кельн
#18 | Полузащитник
178 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Анкарагюджю
10
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Самсунспор
2 : 1
10.03.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Коньяспор
1 : 0
11.02.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Анкарагюджю
0 : 0
02.02.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Фенербахче
2 : 1
28.01.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Адана Демирспор
1 : 1
20.01.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Анкарагюджю
3 : 1
13.01.2024
Касымпаша
87' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Аланьяспор
1 : 1
09.01.2024
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Анкарагюджю
0 : 1
06.01.2024
Трабзонспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Пендикспор
1 : 1
25.12.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Анкарагюджю
0 : 0
21.12.2023
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Анкарагюджю
1 : 1
11.12.2023
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.12.2023
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
0 : 1
25.11.2023
Анкарагюджю
80' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Анкарагюджю
0 : 4
10.11.2023
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 3
05.11.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Анкарагюджю
2 : 0
29.10.2023
Самсунспор
89' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Истанбулспор
2 : 1
22.10.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Анкарагюджю
3 : 0
07.10.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
2 : 0
30.09.2023
Анкарагюджю
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Анкарагюджю
1 : 1
24.09.2023
Коньяспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
1 : 3
18.09.2023
Анкарагюджю
76' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Анкарагюджю
0 : 1
03.09.2023
Фенербахче
61' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Карагюмрюк
1 : 1
27.08.2023
Анкарагюджю
74' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Анкарагюджю
1 : 1
21.08.2023
Адана Демирспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Касымпаша
3 : 2
12.08.2023
Анкарагюджю
72' - 90'
Главные новости
Новый фаворит на «Золотой мяч», Головин изменил позицию по «Спартаку», Слуцкий отказал московскому клубу и другие новости
02:00
Анчелотти – второй худший тренер в истории сборной Бразилии
01:50
Зидан прокомментировал вторую победу подряд во главе сборной Франции
01:30
Ямаль выбрал лучшего футболиста в истории
01:10
Головин назвал игрока сборной России, которого посоветовал бы подписать в «Монако»
00:56
Марк Гонсалес восхищен президентом ЦСКА Гинером: «Не обязан был, но сделал это»
00:30
Лига наций. Италия разгромила Турцию, Франция вырвала победу на 88-й минуте и другие результаты
Вчера, 23:43
1
Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
Вчера, 23:38
1
Головин сказал, в чем Москва лучше Монако
Вчера, 23:14
ФотоКейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
Вчера, 23:05
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+