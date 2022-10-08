Чем Тюркмен - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Чем
|Фамилия
|Тюркмен
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Чем
|Фамилия
|Тюркмен
|Команда
|Аустрия Л
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 марта 2002 (20 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Аустрия Л
|0:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 20 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|19.02.2023
|1' - 58'
|Аустрия Л
|1:0
|Аустрия
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия Л
|18
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:2
|Штурм (Грац)
|24.02.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|19.02.2023
|1' -58'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|11.02.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|45'
|12.11.2022
|81' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:0
|Альтах (Альтах)
|05.11.2022
|61' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|29.10.2022
|83' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|3:3
|Рапид (Вена)
|23.10.2022
|90' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:0
|Рид (Рид)
|15.10.2022
|1' -17'
|Тироль (Ваттенс)
|3:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|08.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|44'
|01.10.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|44'
|18.09.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|03.09.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:2
|Аустрия Л (Лустенау)
|27.08.2022
|58' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|4:1
|Хартберг (Хартберг)
|07.08.2022
|82' -90'
|Рапид (Вена)
|1:1
|Аустрия Л (Лустенау)
|30.07.2022
|1' -57'
|Рид (Рид)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|24.07.2022
|1' -90'
|Аустрия Л (Лустенау)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)