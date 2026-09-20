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Аргентина. Примера
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Росарио Сентраль
Херемьяс Ледесма
Статистика
€ 1,50 млн
Херемьяс Ледесма - статистика
Росарио Сентраль
13 февраля 1993 (33)
#23 | Вратарь
186 см | 70 кг
Аргентина
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
Был в запасе
Аргентина. Примера, 9 тур
Тигре
0 : 1
13.09.2026
Росарио Сентраль
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Росарио Сентраль
1 : 1
06.09.2026
Ньюэллс Олд Бойз
1' - 90'
Аргентина. Примера, 7 тур
Росарио Сентраль
1 : 2
29.08.2026
Химнасия
1' - 90'
59'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Олимпиада 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
34
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Альмерия
6 : 1
25.05.2024
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
0 : 0
19.05.2024
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
0 : 1
15.05.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Кадис
1 : 0
12.05.2024
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 0
04.05.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
1 : 1
28.04.2024
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Жирона
4 : 1
20.04.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0 : 1
13.04.2024
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Кадис
1 : 0
29.03.2024
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
15.03.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Кадис
2 : 0
09.03.2024
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Райо Вальекано
1 : 1
02.03.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
2 : 2
25.02.2024
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
2 : 0
17.02.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 2
09.02.2024
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
0 : 0
04.02.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
17.12.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
1 : 1
10.12.2023
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0 : 3
26.11.2023
Реал
1' - 79'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 0
06.11.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Кадис
2 : 2
28.10.2023
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 0
23.10.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Кадис
0 : 1
07.10.2023
Жирона
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
3 : 2
01.10.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Кадис
0 : 0
27.09.2023
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 1
24.09.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
3 : 0
16.09.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Кадис
3 : 1
01.09.2023
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Кадис
1 : 1
26.08.2023
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Барселона
2 : 0
20.08.2023
Кадис
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Кадис
1 : 0
14.08.2023
Алавес
1' - 90'
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