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    Херемьяс Ледесма - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Херемьяс
    Фамилия Ледесма
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 13 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 186
    Вес 70
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Барселона 2:0 Кадис Испания. Примера, 22 тур
    10.02.2023 1' - 90' Кадис 2:0 Жирона Испания. Примера, 21 тур
    03.02.2023 1' - 90' Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    28.01.2023 1' - 90' Кадис 2:0 Мальорка Испания. Примера, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 22 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Барселона (Барселона) 2:0 Кадис (Кадис)
    10.02.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Жирона (Жирона)
    03.02.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    28.01.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    21.01.2023 1' -90' Севилья (Севилья) 1:0 Кадис (Кадис)
    16.01.2023 1' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Эльче (Эльче)
    06.01.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Кадис (Кадис)
    30.12.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Альмерия (Альмерия)
    10.11.2022 1' -90' Реал (Мадрид) 2:1 Кадис (Кадис)
    05.11.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    29.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 3:2 Атлетико (Мадрид)
    22.10.2022 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 5:1 Кадис (Кадис)
    19.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Бетис (Севилья)
    15.10.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 1:1 Кадис (Кадис)
    09.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 2:2 Эспаньол (Барселона)
    01.10.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:0 Вильярреал (Вильярреал)
    16.09.2022 1' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    10.09.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Барселона (Барселона)
    02.09.2022 1' -90' Сельта (Виго) 3:0 Кадис (Кадис)
    29.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    20.08.2022 1' -90' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    14.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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