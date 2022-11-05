Херемьяс Ледесма - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Херемьяс
|Фамилия
|Ледесма
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
|Имя
|Херемьяс
|Фамилия
|Ледесма
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|13 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|186
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Барселона
|2:0
|Кадис
|Испания. Примера, 22 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Кадис
|2:0
|Жирона
|Испания. Примера, 21 тур
|03.02.2023
|1' - 90'
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|Испания. Примера, 20 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Кадис
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|22
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|10.02.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Жирона (Жирона)
|03.02.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|28.01.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|21.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|16.01.2023
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Эльче (Эльче)
|06.01.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|30.12.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Альмерия (Альмерия)
|10.11.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Кадис (Кадис)
|05.11.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|3:2
|Атлетико (Мадрид)
|22.10.2022
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|5:1
|Кадис (Кадис)
|19.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|15.10.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|09.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|01.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|16.09.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|10.09.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|02.09.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|29.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|20.08.2022
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|14.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)