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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Кадис
Вильярреал - Кадис: обзор матча 04 февраля 2024
Вильярреал
04.02.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
0 : 0
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Кадис
Желтая карточка
А. Баэна
90'
+4
90'
+3
Замена
Р. Куаме
️️️️
Г. Эскаланте
90'
+3
Замена
Х. Сальдуа
️️️️
Р. Собрино
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ф. Коклен
89'
82'
Замена
М. Гомес
️️️️
Р. Наварро
82'
Замена
Б. Окампо
️️️️
К. Рамос
75'
Замена
Хуанми
️️️️
И. Альехо
Замена
Э. Капу
️️️️
С. Комесанья
70'
69'
Желтая карточка
И. Карселен
Желтая карточка
С. Комесанья
67'
Желтая карточка
Ф. Коклен
47'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
И. Акомах
46'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
А. Серлот
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
(К)
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Алекс
АП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
17
Брайан Окампо
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
26
Роминиге Куаме
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
5
Морено
39
Альбиоль
4
Куэнка
17
Фемения
13
Коклен
14
Комесанья
10
Баэна
11
Акомах
9
Серлот
7
Морено
4-2-2-2
23
Ледесма
20
Карселен
22
Мере
23
Чуст
23
Пирес
8
Эскаланте
23
Наварро
14
Альехо
8
Алекс
9
Рамос
19
Собрино
14
Комесанья
6
Капу
6
Капу
14
Комесанья
13
Коклен
14
Тригерос
14
Тригерос
13
Коклен
11
Акомах
11
Гедеш
11
Гедеш
11
Акомах
9
Серлот
25
Моралес
25
Моралес
9
Серлот
19
Собрино
2
Сальдуа
2
Сальдуа
19
Собрино
8
Эскаланте
26
Куаме
26
Куаме
8
Эскаланте
9
Рамос
17
Окампо
17
Окампо
9
Рамос
14
Альехо
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Альехо
23
Наварро
9
Гомес
9
Гомес
23
Наварро
Остались в запасе
Вильярреал
Кадис
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Давид Жиль
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
15
Йерсон Москера
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
15
Момо Мбайе
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Вильярреал - Кадис
3
1
Всего ударов по воротам
19
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
13
2
Нарушения
14
14
Офсайды
3
2
Количество передач
489
340
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.11
0.79
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- : -
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0 : 1
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Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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