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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Бетис
Кадис - Бетис: обзор матча 09 февраля 2024
Кадис
09.02.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
6'
В. Жозе
46'
П. Форнальс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Бетис
90'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
М. Рока
90'
Замена
С. Альтимира
️️️️
П. Форнальс
Замена
М. Гомес
️️️️
Р. Наварро
82'
78'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Н. Фекир
78'
Замена
Л. Авила
️️️️
В. Жозе
70'
Замена
Родри
️️️️
Э. Абде
Замена
Алекс
️️️️
Г. Эскаланте
69'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
Р. Собрино
69'
65'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Хуанми
52'
46'
ГОЛ! 0:2!
П. Форнальс
Пас отдал
В. Жозе
Замена
Хуанми
️️️️
И. Альехо
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
Д. Кардозо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
(К)
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
9
Кристофер Рамос
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Набиль Фекир
(К)
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
17
Брайан Окампо
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
8
Алекс
АП
7
Хуанми
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
4-3-1-2
23
Ледесма
23
Пирес
23
Чуст
3
Фали
20
Карселен
4
Алькарас
8
Эскаланте
23
Наварро
14
Альехо
19
Собрино
9
Рамос
4-1-1-3-1
1
Силва
2
Бельерин
2
Пеццелла
19
Папастатопулос
33
Миранда
21
Рока
5
Кардозо
8
Форнальс
10
Фекир
10
Эз Абде
12
Виллиан Жозе
8
Эскаланте
8
Алекс
8
Алекс
8
Эскаланте
14
Альехо
7
Хуанми
7
Хуанми
14
Альехо
19
Собрино
14
Гвардиола
14
Гвардиола
19
Собрино
23
Наварро
9
Гомес
9
Гомес
23
Наварро
10
Фекир
10
Карвалью
10
Карвалью
10
Фекир
8
Форнальс
5
Альтимира
5
Альтимира
8
Форнальс
10
Эз Абде
10
Родри
10
Родри
10
Эз Абде
21
Рока
24
Руйбаль
24
Руйбаль
21
Рока
12
Виллиан Жозе
6
Авила
6
Авила
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Кадис
Бетис
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
17
Брайан Окампо
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
26
Роминиге Куаме
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
17
Брайан Окампо
ЛВ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
33
Хави Плегесуэло
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Кадис - Бетис
1
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
10
Офсайды
2
0
Количество передач
532
490
Сейвы
3
5
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.79
0.97
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Нуэво Мирандилья
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