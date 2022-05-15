Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mateo Leš - статистика

Горица
#5 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 3
15.05.2022
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
11.05.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 1
24.04.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Хераклес
1 : 4
10.04.2022
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Аякс
3 : 0
06.02.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 1
23.01.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
НЕК
0 : 0
15.01.2022
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 1
22.12.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
4 : 2
18.12.2021
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Витесс
2 : 1
12.12.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
0 : 1
04.12.2021
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 1
01.12.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
3 : 1
20.11.2021
Фортуна
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Твенте
1 : 0
05.11.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
0 : 0
30.10.2021
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Зволле
1 : 0
23.10.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 2
16.10.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Хераклес
3 : 2
02.10.2021
Виллем II
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
1 : 0
26.09.2021
РКС Ваалвейк
69' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Камбур
2 : 1
23.09.2021
Хераклес
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
3 : 2
19.09.2021
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
0 : 1
29.08.2021
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Спарта
1 : 1
21.08.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Хераклес
0 : 2
14.08.2021
ПСВ
Был в запасе
Главные новости
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
2
Российский форвард забил 21 гол в одном матче
16:24
9
Раскрыты 7 претендентов на звание лучшего игрока РПЛ в сентябре
16:15
5
Слуцкий отказал московскому клубу
16:04
3
Головин сказал, достаточно ли «Спартак» предложил «Монако» за его трансфер
15:38
«Он играл невероятно»: Гном Гномыч назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
15:30
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+