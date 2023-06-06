Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Колин Казим-Ричардс - статистика

Завершил карьеру
26 августа 1986 (40)
#91 | Нападающий
185 см | 80 кг
Турция | Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
17
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Карагюмрюк
3 : 0
06.06.2023
Касымпаша
86' - 90'
Турция. Суперлига, 37 тур
Коньяспор
1 : 1
03.06.2023
Карагюмрюк
90' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Карагюмрюк
2 : 0
30.05.2023
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
4 : 1
22.05.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 3
17.05.2023
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
0 : 1
29.04.2023
Антальяспор
81' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Галатасарай
3 : 3
23.04.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
4 : 2
18.04.2023
Умраниеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Карагюмрюк
1 : 2
10.04.2023
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
2 : 2
10.03.2023
Карагюмрюк
90' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Карагюмрюк
4 : 3
04.03.2023
Сивасспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Анкарагюджю
0 : 2
04.02.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Карагюмрюк
1 : 1
31.01.2023
Бешикташ
1' - 69'
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
2 : 2
22.01.2023
Карагюмрюк
73' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Касымпаша
2 : 2
15.01.2023
Карагюмрюк
1' - 90'
62'
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
3 : 3
08.01.2023
Коньяспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
2 : 4
04.01.2023
Карагюмрюк
73' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
4 : 1
28.12.2022
Трабзонспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Адана Демирспор
2 : 1
25.12.2022
Карагюмрюк
66' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 3
13.11.2022
Газиантеп
86' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
0 : 0
03.09.2022
Карагюмрюк
87' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Карагюмрюк
4 : 1
27.08.2022
Анкарагюджю
84' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Бешикташ
4 : 1
21.08.2022
Карагюмрюк
84' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
2 : 4
07.08.2022
Аланьяспор
80' - 90'
Главные новости
«Барселона» выдала лучший старт сезона c 1915 года
10:54
Бекхэм ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» в этом году
10:40
«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с Максименко: подробности
10:20
Тедеско прокомментировал увольнение из «Болоньи» спустя 3,5 месяца после назначения
10:15
Соболев – болельщику «Зенита»: «Закусывай, родной»
09:50
9
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
3
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+