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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Карагюмрюк
Бешикташ - Карагюмрюк: обзор матча 21 августа 2022
Бешикташ
21.08.2022, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Карагюмрюк
17'
В. Вегхорст
34'
Д. Н'Куду
50'
Д. Мюлека
90'
В. Розье
53'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Карагюмрюк
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Масуаку
90'
+4
Замена
Д. Тосун
️️️️
В. Вегхорст
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Д. Эркин
ГОЛ! 4:1!
В. Розье
Пас отдал
К. Йилмаз
90'
84'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Ф. Борини
83'
Замена
М. Риччи
️️️️
М. Оздоев
Желтая карточка
С. Учан
67'
63'
Замена
Э. Колли
️️️️
А. Муса
63'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Л. Мерджан
53'
ГОЛ! 3:1!
М. Дианье
Пас отдал
Д. Эркин
ГОЛ! 3:0!
Д. Мюлека
Пас отдал
А. Масуаку
50'
Замена
К. Йилмаз
️️️️
Б. Вардар
46'
43'
Желтая карточка
М. Дианье
Желтая карточка
Б. Вардар
42'
Желтая карточка
Д. Мюлека
40'
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Куду
Пас отдал
С. Учан
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
В. Розье
17'
14'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Д. Бираски
7'
Желтая карточка
М. Оздоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
22
Беркай Вардар
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Андреа Пирло
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
Карагюмрюк
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
27
Маттео Риччи
ОП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
3-5-2
30
Дестаноглу
26
Масуаку
29
Сайсс
19
Розье
83
Фернандеш
48
Учан
22
Вардар
20
Уйсал
14
Н'Куду
9
Вегхорст
11
Мюлека
4-2-2-2
2
Вивиано
4
Бираски
86
Бекароглу
5
Дрешевич
88
Эркин
21
Оздоев
29
Шукуров
7
Муса
22
Мерджан
45
Дианье
16
Борини
26
Масуаку
17
Мерас
17
Мерас
26
Масуаку
22
Вардар
8
Йилмаз
8
Йилмаз
22
Вардар
9
Вегхорст
23
Тосун
23
Тосун
9
Вегхорст
4
Бираски
54
Дурсун
54
Дурсун
4
Бираски
21
Оздоев
27
Риччи
27
Риччи
21
Оздоев
22
Мерджан
10
Дурмаз
10
Дурмаз
22
Мерджан
7
Муса
19
Колли
19
Колли
7
Муса
16
Борини
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
16
Борини
Остались в запасе
Бешикташ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Андреа Пирло
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
27
Эмирхан Делибаш
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
41
Огужан Акгюн
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
77
Аднан Угур
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Андреа Пирло
Статистика матча Бешикташ - Карагюмрюк
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
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