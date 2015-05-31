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Даниэле Галлоппа
Статистика
Даниэле Галлоппа - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1985 (41), Рим
#14 | Полузащитник
181 см | 74 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
17
0
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сампдория
2 : 2
31.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
2 : 2
24.05.2015
Верона
66' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
3 : 0
18.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
4 : 0
04.05.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
22.03.2015
Торино
67' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
4 : 1
15.03.2015
Парма
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 0
08.03.2015
Аталанта
70' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Парма
0 : 1
11.02.2015
Кьево
1' - 30'
26'
30'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
3 : 1
01.02.2015
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 2
25.01.2015
Чезена
62' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0 : 2
18.01.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Верона
3 : 1
11.01.2015
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
1' - 58'
35'
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0 : 0
14.12.2014
Кальяри
1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 2
07.12.2014
Лацио
1' - 69'
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
2 : 1
30.11.2014
Парма
1' - 78'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0 : 2
23.11.2014
Эмполи
1' - 58'
54'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
7 : 0
09.11.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 0
29.10.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Парма
1 : 3
25.10.2014
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
76' - 90'
90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
1 : 2
05.10.2014
Дженоа
73' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
4 : 2
29.09.2014
Парма
65' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
1 : 2
24.09.2014
Рома
82' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
2 : 3
21.09.2014
Парма
63' - 90'
75'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
4 : 5
14.09.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Чезена
1 : 0
31.08.2014
Парма
Был в запасе
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